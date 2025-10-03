連假事故率暴增5成！盤點三大風險路段　你的車險保障夠用嗎？

▲連假將近，國泰產險提醒所有車主，出發前務必檢查保單，確保保障充足。



連假將近，你想好要去哪裡玩了嗎？九月底至十月，台灣即將迎來多個連續假期，正是出遊的好時機。然而，車潮帶來的事故風險也不容忽視。

國泰產險提醒所有車主，出發前務必檢查保單，確保保障充足。針對連假期間常見的四大情境與潛在風險，國泰產險特別提供對應的保險建議，協助車主們「超前部署」，讓旅途更有保障。

連假出遊保險指南：上國道、跑山路、逛市區，三種情境這樣保最安心

風險一：國道塞車，當心連環追撞

連續假期國道車潮擁擠，車速時快時慢，加上長途駕駛所累積的疲累與精神不濟，是發生連環追撞事故的主因。根據高公局統計，連假期間國道每日肇事件數高達138件，較平日增加逾5成！追撞事故除了自己的車子受損，通常還必須依法賠償對方車輛的維修費用，以及其車上駕駛與乘客的財物損失和醫藥費。

國泰產險建議，連假長程行駛於國道，除了強制險，建議線上投保「第三人責任險」與「超額責任險」。第三人責任險負責分攤對方的車輛維修或人員受傷費用，而超額險則能拉高保障上限，應付波及多車的高額賠償。此外，也相當推薦加保國泰產險獨家的「ETC高速公路碰撞險」，一年保費只需165元，就能享有5,000公里行車保障，且最大特色是「用多少付多少」，若一年內未行駛完5,000公里里程，扣除手續費後還可按比例退還保費，適用於高速公路及交流道區域的自撞或碰撞事故，是連假上路不可或缺的實用保障。

風險二：山區露營、避暑，當心路況考驗

許多人喜歡趁著連假期間前往山區露營避暑或賞景。國泰產險分享，山路蜿蜒陡峭，加上容易起霧、午後雷陣雨等氣候因素，容易引發自撞、車輛失控或與其他車輛對向擦撞的意外。 若計劃前往山區度過連假，國泰產險建議車齡五年以內的車主可考慮為愛車線上投保「乙式車體險」。乙式車體險能理賠愛車因碰撞等事故損壞的維修費用，無論是自撞護欄或不慎滑落邊坡，都能獲得理賠。車主不必自行負擔高額維修費，是保持出遊好心情的關鍵。

風險三：市區觀光，別讓小擦撞掃興

許多人想趁著連假踩點米其林推薦美食，市區連續假期觀光人潮眾多，不僅停車場車位難尋，進出停車場、路邊停車時，也容易因視線死角而擦撞到鄰近車輛或行人。

國泰產險分享，行駛於人潮眾多的市區，若僅有強制險與第三人責任險，保障額度相對不足，一旦在擁擠的市區與名車發生擦撞，高額的修車費用會讓車主難以負荷，造成人員傷亡賠償金額更不可估計。因此建議線上投保「超額責任險」拉高保障金額，為自己打造更全面的防護，面對突發狀況時也能從容應對。

車險選擇國泰產險，理賠滿意度高達90%，旅途更安心

連假即將到來，在規劃熱門景點和美食清單之餘，也別忘了檢視愛車的保障是否充足！車險選擇國泰產險，不僅能享有更完善的保障，更能獲得安心的服務。根據金融消費評議中心公布的2025年第一季最新數據，國泰產險的申訴率為產險業最低之一，顯示國泰產險在服務品質與客戶滿意度上深獲肯定。國泰產險還提供以下三項優質服務，讓車主們出遊更放心：

●理賠快速又安心：國泰產險在收到理賠申請後的1個工作日內，即會有專屬理賠專員與車主聯繫。快速的協助，讓車險理賠達到高達90%的滿意度，線上投保也不擔心找不到人協助，安心無虞。

●免費道路救援：線上投保國泰車體險，即可獲贈送免費道路救援服務。當車主在外遇到車輛拋錨或其他突發狀況時，便可以獲得即時協助，在連續假期出遊時尤其實用。（道路救援為國泰產險公司委託合作廠商之加值服務，非屬保險契約之權利與義務。）

●24小時線上客服：不論是投保諮詢或理賠疑問，國泰產險提供全天候線上智能助理阿發，讓車主隨時都能得到即時解答。

把握限時優惠，線上投保享好禮

