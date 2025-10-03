陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了　遊客遇大雨擠著過夜

記者魏有德／綜合報導

大陸十一連假期間，遊客人潮湧向泰山，但突如其來的大雨與低溫天氣讓他們陷入困境。10月1日夜間至2日白天，泰山山區風雨交加，許多登山客無處可躲，只能擠進廁所或付費留宿飯店、賓館大廳，甚至選擇半夜下山。景區提醒，民眾出行前應留意天氣，以免影響行程。

▲大陸十一連假，泰山景區廁所再度成為遊客避風雨取暖的場所。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，10月1日夜間至2日白天，泰山景區下起了小雨，並伴有大風天氣，夜間溫度也很低，很多遊客躲在山上的廁所或者收費的飯店內躲雨過夜。

景區工作人員表示，目前正值假期客流高峰，持續降雨造成不便，呼籲遊客務必提前關注天氣，遇雨時就近尋找室內場所避險。

有登山客透露，1日晚間8時左右開始下雨，山上避雨地點有限，加上人潮過多，連公共廁所都被擠滿。泰山景區曾開放碧霞祠等室內空間供民眾暫避，但能容納的人數有限，部分遊客只得選擇在夜裡直接下山。

住宿問題也成為「登泰山」的一大挑戰。有遊客反映，山頂酒店價格動輒上千元（人民幣，下同）且多數客滿，不少飯店、餐館提供座椅供人過夜，收費約60元一人，其中，山頂部分飯店收費已達每人80至100元，還有賓館在網路平台推出「假日坐席」方案，99元即可獲得一個夜宿座位，並附泡麵、熱水、充電與WiFi服務。

據了解，泰山景區在長假期間因人流過大，遊客「擠廁所過夜」的情況並非首次。2020年十一連假期間，泰山景區就曾發生遊客因酒店爆滿被迫在山頂廁所打地鋪；2023年五一假期時，也有遊客在社群媒體分享「凌晨雨夜，廁所成避難所」的相關照片，屢屢引發輿論熱議。