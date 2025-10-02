國慶假期郵局不開門　中華郵政：快捷郵件正常投遞

▲國慶連假期間，中華郵政快捷郵件照常投遞。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假10月10日開跑至10月12日，中華郵政表示，國慶連假期間，信筒郵件收攬，以及包裹、限時、普通郵件投遞，將全面暫停，但考量顧客需求，快捷郵件仍照常投遞。

中華郵政表示，國慶日連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

不過郵政公司指出，連續假期期間停止收攬信筒郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科及駐有守衛或保全之郵局，收寄國內、國際快捷郵件。

台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股(地址：桃園市大園區航勤北路18號)，也提供收寄國際快捷郵件服務。

由於美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政強制要求傳遞電子通關資訊，中華郵政提醒，寄往上述國家、地區之國際快捷商品類郵件需於營業日再交寄。其中美國可寄送「100美元以下之非商業性禮品」及「書籍」。



此外，郵局設於全國各地之i郵箱(寄件於連假後收攬)、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。