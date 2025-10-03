10月「放3連假」卻不開心！　網曝原因：進度一直累積

▲大家會討厭連假太多嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都很期待連假，但也有人覺得連假太多，反而不是好事。近日就有一名網友表示，10月份共有3個3天連假，對他來說，真的太多了，大家會討厭連假太多嗎？貼文曝光後，引起討論。

10月份一共有3個連假，這周六至下周一，也就是10月4日至6日是中秋連假；10月10日至12日是國慶連假；10月24日至26日則因光復節可以連放3天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家會討厭連假太多嗎？」為標題發文，提到10月份有3個3天連假，對他來說，真的太多了，尤其是這些時間都不能看股票。與此同時，他也好奇，大家是否討厭連假太多呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「不會，旅遊或在家網購，舒服舒服」、「機票早就都訂好了」、「跟平常一樣，訂一堆飯店耍廢」、「下禮拜請3天連放9天超爽Der」、「不會啊，我還多請2天，爽啦」、「不會！反正工作可以慢慢做」、「不會，什麼樣的人不想放假啊」。

不過也有人回應，放太多假的話，就會累積更多工作要處理，「辦公室性質的工作可能就會覺得連假很困擾，因為進度一直累積，但也是難得的一堆3天假啦」、「看工作性質，放假工作又沒人做，我是沒有多開心，只是壓縮處理時間」。話題引發討論。