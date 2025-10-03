　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸連假塞車塞出「新玩法」　有人下車甩竿釣魚...一竿就中大魚

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假期間，多地高速公路、城際道路車流爆滿，不少駕駛人被堵在道路動彈不得，但有人索性「自娛自樂」，下車舒緩筋骨之餘，還能娛樂一番。有民眾便拍下前車駕駛竟在高速公路邊上釣起魚，還一竿就中大魚，引起周遭眾人驚呼。

▲大陸民眾塞車期間下車自娛。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸民眾塞車期間下車自娛，塞出「新玩法」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，10月1日，一名浙江網友在社交平台分享影片，只見一名男子在高速堵車時打開後車廂，拿出釣竿走到護欄邊，往下方河道拋竿，不少路人駐足觀看。沒想到，甩竿不到三分鐘，就釣起一條大魚，旁邊幾名大哥看得直呼羨慕。

拍攝者伊女士透露，事發地點在江蘇常州溧陽的G25長深高速，當時堵了30至40分鐘，許多車主下車透氣，「我看到前車駕駛第一竿就釣到大魚，自己也覺得很震驚。」當事人邱先生則說，自己平時就愛釣魚，這次正好趁堵車試試手氣，釣到的魚最後送給路人。

▲大陸民眾塞車期間下車自娛。（圖／翻攝極目新聞）

除了釣魚，還有人直接下車打羽毛球消磨時間，整個過程被後車駕駛隨手拍下，這兩人在車陣中揮拍打羽球的場景在網路上傳開後，也引來熱議。

對於逢假就大塞車的情況，大陸交警解釋，高速公路上常出現的「幽靈堵車」現象是主因，只要有駕駛急剎、變道或短暫分心，後方車流就會連鎖減速，最終形成無實際事故卻嚴重壅塞的「虛擬堵點」。相關研究也顯示，一名新手司機的急剎車，甚至可能讓堵車效應延伸至80公里之外。

