高牆不隔思念　東成監獄中秋懇親溫情滿溢

▲東成監獄中秋懇親溫情滿溢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

中秋節前夕，月光象徵團圓的時刻，卻也勾起不少收容人的思親情懷。為了減輕高牆內外的牽掛，東成監獄特別舉辦一系列「中秋懇親活動」，讓思念不再遙不可及。

活動分為電話懇親與面對面懇親兩部分。電話懇親於9月15日至16日率先登場，共有726名收容人參與；原訂於9月23日至24日的面對面懇親，因樺加沙颱風來襲順延至9月30日與10月1日舉行。兩天下午，共有128名收容人與219位家屬齊聚會場，場面溫馨動人，親情在此刻得以重新連結。

現場不僅有相聚的擁抱與交談，更加入創新巧思。監方推出「枕邊細語」計畫，讓有子女的收容人提前錄下對家人的心聲，製作成光碟送交家屬。參與錄音的收容人阿彥（化名）談到時眼眶泛紅，他哽咽地說：「雖然不能陪在孩子身邊，但希望聲音能像一雙溫暖的手，撫平思念。」

為了留下珍貴的時刻，會場設有拍立得合影區，以中秋元素布置背景。桂花、月兔與圓月的意象象徵團圓，讓家屬和收容人把短暫的相聚化作一張張照片帶回家。

典獄長吳永琛也親自到場，向遠道而來的家屬致意，並勉勵收容人將愧疚與思念轉化為學習與成長的力量，透過課程與職訓修復家庭關係，為重返社會預作準備。

活動在一片祝福與不捨中落幕，明月雖高掛於牆外，但親情的光輝依舊穿越高牆，溫柔地照亮每位收容人與家屬的心。

