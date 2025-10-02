　
社會 社會焦點 保障人權

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

記者楊晨東／台東報導

台東縣南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段日前傳出河岸崩塌疑慮。林業及自然保育署台東分署9 月27日接獲通報後，立即聯繫空勤總隊第三大隊第三隊進行空拍，並委託國立成功大學團隊判釋影像。初步調查結果顯示，雖然局部河段出現土石堆積壅高與迴水現象，但並未阻斷河道，也未形成堰塞湖。

▲林保署即時監測新武呂溪崩塌。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲林保署即時監測新武呂溪崩塌。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東分署指出，崩塌區位於關山事業區第 13 林班下方，距下游初來橋約 16.5 公里，下游為 V 型峽谷，與聚落之間落差約 80 至 200 公尺。經專業團隊研判，目前不會對下游居民安全構成威脅。根據影像推估，崩塌面積約 4.2 公頃，土石量體約 9.8 萬立方公尺，現場已有岩盤出露，坡面多為殘存材料，並未見到大量不穩定土石。

林保署人員10月1日上午再度空拍監控，發現崩塌土體下方河道已被沖刷拓寬，流量逐漸增加，上游迴水區的水位也明顯下降，河道內可見沙洲地形，顯示河川正逐步恢復原有樣貌。

台東分署強調，未來若遇上游降雨，入流量增加仍可能造成河道變化，分署將透過空拍持續監測，並與農業部農村水保署、水利署及台東縣政府保持緊密聯繫，一旦出現異常狀況，將及時預警與通報，確保下游居民安全無虞。

▲林保署即時監測新武呂溪崩塌。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲林保署即時監測新武呂溪崩塌。（圖／記者楊晨東翻攝）

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

