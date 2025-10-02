　
地方 地方焦點

台東淨明小築捐物資　南橫警所化身「愛心轉運站」傳遞溫暖

▲台東淨明小築捐贈物資南橫送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東淨明小築捐贈物資南橫送暖。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

南橫沿線山區因地處偏遠，居民生活資源相對有限，尤其獨居長者及弱勢家庭更容易面臨物資不足。1日，台東淨明小築明定長老秉持慈悲精神，準備巧克力酥、新貴派陽光檸檬夾心酥、台鹽塩麴關廟麵、中興香米、愛之味黑八寶、中祥咖啡拿鐵酥餅、旺旺瑞花米餅、雷蒙德起士夾心餅、九福芝麻煎餅及鋁箔飲料等共計十餘項民生物資，透過海端聯合所及霧鹿、利稻派出所員警協助轉發，送達山區需要的居民手中。

物資發放過程中，利稻派出所所長胡松俊仁與村長胡勝豪親自逐戶陪同，確保弱勢家庭及獨居老人皆能順利收到物資。許多長者在看到員警與村長送來的米糧、麵食與點心時，眼中流露出驚喜與感動，紛紛表示「在颱風後生活壓力減輕不少」，感受到社會溫暖。

明定長老透過三寶弟子代表施麗娟表示，偏鄉居民因交通不便與災害影響，生活常面臨困難，因此希望透過實際物資補足日常所需，也期盼更多善心人士投入公益行列。海端聯合所所長張珈源指出，治安維護雖是日常工作，但警察更是社區守護的一環，每一次物資轉發不僅是搬運，更是向居民傳遞心意。胡松俊仁所長也說：「能親手將物資送到長輩手中，看見他們露出笑容，就是最大的鼓勵。」

關山警察分局表示，此次「南橫送暖」行動展現警民合作力量，也體現社會資源有效串聯。透過善心人士捐贈與基層警力協助，愛心得以跨越地理限制，送進每一戶需要的家庭。警分局也呼籲社會各界，如有能力，皆可加入關懷弱勢行列，讓山區居民在災後及入秋之際生活更有保障。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

淨明小築南橫警所台東

