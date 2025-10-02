關山農會推廣大地食力課程　小朋友忍不住偷嚐烘焙食材

▲台東關山農會推廣大地食力課程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在香氣四溢的烘焙教室裡，小朋友們一邊認真壓模，一邊卻忍不住偷嚐內餡，成了課程中最有趣的插曲。關山鎮農會「米國學校」近日舉辦「大地食力」食農教育課程，邀請親子一同體驗如何運用在地食材製作美味點心，現場氣氛溫馨熱鬧。

關山鎮農會表示，此次特別邀請台灣兒童食育協會認證講師李健煇，運用台東盛產的洛神花與肉桂，帶領學員製作肉桂捲與奇曲餅。課程安排先由講師示範，再讓親子組合分工合作完成。當烘烤完成、香氣從烤箱中溢出時，小朋友們早已難掩興奮神情，爭相品嚐自己的作品。

為推廣「從泥巴到嘴巴」的食農教育，關山鎮農會近年積極推展多元課程。農會指出，自 2020 年起透過農委會補助與自籌經費，將舊穀倉改造成現代化「多元文化廚藝教室」，不僅成為在地美食學習場域，也吸引澎湖區漁會跨海前來舉辦海鮮料理課程，逐步發展成交流與推廣的平台。

此次「大地食力」課程不僅有烘焙教學，成果展當天更搭配薩克斯風樂團現場演奏，讓學員在美食與音樂中共享成果。農會也強調，米國學校長年致力支持在地小農，園區內設有小農格子店鋪、惜食專區與農夫市集，並結合藝文展演，成功讓舊穀倉搖身一變，成為充滿文化氣息的共享空間。