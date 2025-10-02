國際火線／境外製作電影徵100%關稅：川普想謀殺好萊塢？

▲「阿湯哥」主演的《不可能的任務》系列，大部分內容在美國境外取景是其特色之一。（圖／UIP提供）

文／朱錦華

美國總統川普大力推動的一系列所謂「讓美國再度偉大」的舉措，在我看來，當中不少非但會傷害全世界，甚至，正在傷害美國自己。例如不久前他簽署行政命令，對申請H-1B簽證的人徵收每年10萬美元（約300萬元台幣）費用（目前該項簽證費用約為每年1500美元）。川普此舉意在保護國內人才的工作機會，但相對的，必然把更多更優秀的外國人才拒諸門外，最後國力衰敗，受害最大的還是美國自己。

川普最近另一項「頭殻壞去」的想法，是把關稅大刀砍向影視產業：有意對境外製作的影視作品開徵100%的關稅。此語一出，影視產業股價暴跌，Netflix、華納兄弟與派拉蒙等公司股價下跌都超過1.35%。

▲高掛在洛杉磯山頂的好萊塢標誌。(圖／取自免費圖庫pixabay)

當然，川普此舉也是因為想保護國內從業人員。近幾十年來，為了降低成本，美國電影業者紛紛前往海外拍片：地點包括加拿大、歐洲、英國、紐西蘭等（上述各國不但人力成本較低，政府更提供稅務上的優惠）。據統計，2023年時，美國影視製作預算超過4000萬美元的，半數用在海外。

此一趨勢導致近兩年來，美國國內影視產業減少了數萬個工作機會，因此川普才會想到要拉攏從事此行業的選民。川普說：「他們（電影業者）所做的就是讓其他國家偷走電影，偷走美國製作電影的能力。所以如果他們不願在美國拍電影，我們就給他徵電影進口稅。」問題是，該如何對所謂境外電影開關稅？

▲《不可能的任務：致命清算》在國外拍攝的驚險動作場面讓人驚嘆。(圖／UIP提供)



CNN報導指出：「它們並非是實體產品，沒有實體的東西可以開徵關稅，因為這是智慧財產！」今天的電影都是透過網路傳輸的數位檔案，難道要求海關人員在網路上對數位檔案（例如Netflix等串流平台的作品）開徵關稅？此外，美國海關又是根據啥來估算一部尚未上檔影視作品的「價格」、以開徵百分之百的關稅？

川普此一政策如果真的實施，一拖拉庫美國電影業者被迫回到國內拍片。成本必定被催高，進一步壓縮電影業。結果，想救的人救不了，反而會讓電影業更加蕭條。

▲大場面電影《沙丘：第二部》分別在挪威、約旦等多國拍攝。(圖／華納兄弟提供)

相對的，既然境外製作的影片要被徵收百分之百關稅，外國影片當然無法例外。此舉很可能引發外國的報復，對美國電影同樣開徵高關稅、或是進一步限制美國電影進口的數額。這對美國影視產業絕對會造成損害。

事實上，全球化是讓美國影視產品和次文化征服全球的最重要助力。美國影視產品喜歡、也有本錢到外國取景。透過這些作品，對促進全球旅遊和彼此文化了解有很大幫助。川普高舉反全球化的大旗，對完成「讓美國再度偉大」這個夢想，絕對是弊大於利。