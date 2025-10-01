習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

▲韓國將於10月31日在慶州主辦APEC峰會。（圖／達志影像）

記者陳冠宇／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月31日至11月1日將在韓國慶州舉行，據韓媒最新報導，大陸國家主席習近平將以3天2夜的行程訪韓，預計將與韓國總統李在明、美國總統川普接連舉行韓中、美中元首會談。如果習近平按計劃訪韓，這將是自朴槿惠政府時期的2014年以來，習近平時隔11年再度訪韓。

《朝鮮日報》引述韓國政府人士指出，「已確定習近平將在慶州逗留3天2夜。還計劃在慶州舉行美中、韓中首腦會談」。此外，習近平還將出席APEC峰會和首腦晚宴。由於中國大陸是APEC明年的輪值主席國，預計習近平會在會議結束時接過主席職位，介紹下一屆會議的舉辦地。

不過，習近平訪韓的形式尚未確定。一位韓國執政黨高層人士說，「雖然考慮過以正式雙邊訪問的形式訪問韓國，並在首爾等地安排單獨的日程，但尚未確定」。為此，大陸駐韓大使館11日探討了大陸代表團在APEC期間整體入住首爾新羅酒店的方案，但據說27日取消了預訂。

報導指出，習近平本次訪韓，是「以出席APEC峰會為目的」而來，還是「進行正式訪問」，在外交意義上是不同的。如果只是出席APEC峰會，那麼在多邊外交層面只是參與APEC，且恰好舉辦地在韓國。即使與作為東道主的韓國總統舉行首腦會談，也只是在多邊會議中常見的與東道主的會談。

但如果進行正式的雙邊訪問，就意味著除了APEC峰會之外，還會重點考慮韓中關係。因此報導提到，韓國政府希望習近平以單獨訪問韓國的形式進行訪問。韓國政府和執政黨中有不少人主張，應將習近平這次訪韓作為「國事訪問」推進，但目前並沒有按照國賓訪韓的進展。

▼習近平上次訪韓是2014年，當時他與朴槿惠舉行高峰會。（圖／達志影像／美聯社）