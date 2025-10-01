　
召集全美軍官開會「戰爭部長寂靜下台」　川普討拍要掌聲：太安靜

▲▼美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話。（圖／路透）

▲美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話。期間，赫格塞斯演講40多分鐘，結束後台下一片安靜，讓美國總統川普上台後，立刻要求軍官將領們放開一點，若不喜歡他就離開，「當然，你的軍銜和未來都會受到影響」。

赫格塞斯在台上宣布未來美軍的方向，最後激奮地說「行動起來！因為我們是戰爭部，祝願一切順利」，此時一旁的士兵大喊「注意！」，但台下仍一片死寂、無人鼓掌，赫格塞斯也默默下台。

▲▼美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話。（圖／路透）

▲美國800名陸海空軍高階將領非常嚴肅、安靜。（圖／路透）

隨後，川普上台演講了約1小時，最後跟台下軍官說，「我從來沒有走進過這麼安靜的房間，太安靜了」，「你知道嗎？盡情享受，如果你想鼓掌就鼓掌，想做任何事都隨意，如果你不喜歡我也可離開。當然，你的軍銜和未來都會受到影響」，此時台下也傳出笑聲。

綜合外媒報導，有資深軍官表示，這場集會根本是浪費時間，許多將領都有重要的事情要做，卻被集中到一個已知的地點參加沒有太大價值、可透過電子郵件取代的會議。

▲▼美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

會議期間，赫格塞斯指出，過去幾年國防部受到「社會正義」與「政治正確」影響，包括身份認同月活動、跨性別服役、氣候政策等，導致部隊分裂與分心，這些措施將全面結束。他強調，凡屬戰鬥部隊職務的軍人，必須達到各軍種男性體能測驗標準的七成以上，並僅以「男性最高標準」作為基準。

赫格塞斯也說，他厭倦看到肥胖的將軍或體重過重的士兵加入戰鬥編隊，因此未來所有軍人每年須通過兩次體能測試，且必須符合身高、體重標準，「我不希望我的孩子加入的軍隊中，有人體能不合格、有無法達到體能標準的女性以及不熟悉操作武器的人」、「不論性別，標準必須一致且嚴格，否則就不叫標準」。

川普則提出一個不同以往的軍事策略，認為美國城市可以作為部隊訓練的場地。他表示，「內部的威脅比外國敵人更難應對，因為他們不穿軍服。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

習近平月底赴韓參加APEC　韓媒：將與川普、李在明會談

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月31日至11月1日將在韓國慶州舉行，據韓媒最新報導，大陸國家主席習近平將以3天2夜的行程訪韓，預計將與韓國總統李在明、美國總統川普接連舉行韓中、美中元首會談。如果習近平按計劃訪韓，這將是自朴槿惠政府時期的2014年以來，習近平時隔11年再度訪韓。

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

美台關係陷困境　專家曝「最務實」是這招

美15萬公務員離職　號稱年省280億美元

美15萬公務員離職　號稱年省280億美元

美軍：若印太衝突　30天動員5萬後備海軍

美軍：若印太衝突　30天動員5萬後備海軍

川普示好撲空！金正恩致信習近平　承諾關係牢固

川普示好撲空！金正恩致信習近平　承諾關係牢固

