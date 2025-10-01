號稱年省280億美元　川普政府「優離計畫」15.4萬公務員正式離職

▲今年3月，人們在國會山莊抗議川普政府針對聯邦工作人員的政策。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川普政府力推的聯邦職員「優離買斷計畫」本周生效，一共15.4萬人從聯邦政府薪資名冊中除名，創下近80年來最大規模的公務員出走潮。川普政府宣稱該政策每年可以省下280億美元，但工會及行政專家擔心，這將對政府機構專業知識造成嚴重損失。

《路透社》報導，「優離買斷計畫」結合了經濟誘因與解僱威脅，是川普縮減聯邦政府勞動力規模的基礎措施之一。許多接受的聯邦職員數月前開始帶薪休假至9月底，9月30日正式離職。

根據最新公布數據，2023年預算年度，美國政府在文職公務員的薪資福利方面花費3590億美元。川普政府的人事管理辦公室（OPM）8月宣布，今年底前預計裁減約30萬名員工，相當於今年1月起減少12.5%聯邦政府人力。發言人皮諾弗（McLaurine Pinover）聲稱，「優離買斷計畫」每年可為政府節省280億美元，「為美國納稅人減輕極大負擔」。

不過，「優離買斷計畫」對一系列政府活動產生負面影響，包括天氣預報、食品安全、公衛計畫與太空計畫。

衛生與公共服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）3月宣布，將透過裁員和優離買斷計畫削減1萬名員工，包括食品藥物管理局（FDA）的3500人和疾病管制與預防中心（CDC）的2400人。

國家氣象局（NWS）近200人接受計畫，包括維護預報設備的技術人員和經驗豐富的氣象學家。NWS員工組織立法主任法希（Tom Fahy）表示，「這已在全國各地的辦公室造成大規模混亂。」

農業部農業研究服務局（Agricultural Research Service）也有1200名員工離職，占該機構17%人力，包括專精於快速檢測穀物是否遭真菌毒素汙染的科學家。美國聯邦政府員工工會（AFGE）代表羅伯茨（Ethan Roberts）指出，少了科學家的高度專業知識，沒有人能夠推動這項工作。不過，農業部發言人宣稱，該機構仍維持著所有關鍵職能。

▲NASA被認為是人才流失最嚴重的聯邦機構之一。（圖／達志影像）



國家航空暨太空總署（NASA）損失更為慘重，約4000名員工接受1月和4月的兩波「優離買斷計畫」。國際專業技術工程師聯合會（IFPTE）主席比格斯（Matt Biggs）痛批，「這個機構正在失去世上最傑出的工程師和航空科學家，而且沒有人接替。」

密西根大學（University of Michigan）福特公共政策學院教授莫伊尼漢（Don Moynihan）認為，經驗豐富的公務員大量出走，這種人才流失不僅影響巨大，而且難以逆轉，「培養深度專業知識與執行政府計畫的技能，需要花上好幾年的時間，現在這些知識正在流失。」