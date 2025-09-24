陳其邁也遭冒名造謠颱風假！市府報警…「貼文、帳號」2hrs全刪

▲高雄市長陳其邁照片遭冒用發布颱風假訊息。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

樺加沙颱風近日影響台灣，22日凌晨才有網友冒用台南市長黃偉哲的照片發文指發布颱風停班課訊息，引發社會關注，23日高雄市長陳其邁也遭同樣手法張貼假訊息。對此，高雄市政府今天表示，已經報案並由警方調查偵辦；高雄市刑大則指出，該帳號及貼文已被刪除，將持續追查涉案IP資料。

昨日在社群平台Threads上，有網友冒用陳其邁市長的名義張貼「高雄明天 放」訊息，晚間7點多發出，但在晚間9點多隨即刪除，但已在網路引發討論。由於22日才發生台南市長黃偉哲遭冒名發布颱風假訊息，造成民眾混亂，高雄市府得知後，也報警處理。 高雄市府今日嚴正指出，因為對民眾的權益影響非常大，市政府已經有報案，而且警方已經開始進行調查跟偵辦，市府也再次呼籲，類似這樣的行為民眾千萬不要輕忽，因為已經有可能構成違法。

對此，高雄市刑大表示，經查該疑似利用市長頭貼誤導民眾高雄市明天放假的貼文已下架，帳號亦刪除，警方持續追查涉案IP資料；散布足以影響公共安寧之謠言將以違反社會秩序維護法第63條第5項偵辦，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，冒用市長身分則涉犯刑法220條偽造準文書罪嫌。

若情節恐涉災害防救法第53條，明知訊息不實仍散播，可處30萬至50萬元罰鍰；若導致公眾損害，甚至可處三年以下有期徒刑、拘役，或最高100萬元罰金。

警方呼籲，發布颱風假消息屬於影響公共安全與秩序的行為。根據災害防救法及相關規定，發布不實訊息會造成民眾混亂、影響政府的防災應變工作。民眾使用社群媒體時勿恣意發表不實言論，避免誤觸法網。