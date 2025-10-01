　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲台灣最務實的策略仍是透過國會人脈，持續施壓白宮維持對台軍售與防衛承諾。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普展開第二任期後，台灣面臨來自華府與北京的雙重壓力。一方面，中國國家主席習近平據傳正在遊說川普，要求美方公開反對台灣獨立；另一方面，白宮則向台灣施壓，希望將大部分半導體產業移轉至美國。專家認為，台灣最務實的策略仍是透過國會人脈，持續施壓白宮維持對台軍售與防衛承諾。

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）以「台北該如何應對華府」（How Taipei Should Handle Washington）為題撰文指出，過去外界曾揣測川普與習近平之間可能達成所謂「大交易」，但事實證明從未發生過。川普一貫無法兌現承諾，中國若因此做出讓步，恐怕過於天真，更難期待未來的美國政府能持續堅守同一立場。

雖然習近平近期在與川普（Donald Trump）的互動上小有進展，但要美國公開反對台灣獨立，幾乎不可能。川普本人對台灣興趣缺缺，不過共和黨內仍有不少聲音支持台灣，若美方真的表態，外界勢必視為向中國妥協。

然而，台灣如今在白宮內失去昔日盟友。川普第一任期內的強硬反中派人物，如蓬佩奧（Mike Pompeo）、蓋拉格（Mike Gallagher）、博明（Matt Pottinger）等人，多已被年輕孤立主義者取代。現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖曾被視為台灣堅定友人，如今卻更在意總統的態度。

▲▼ 美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普展開第二任期後，台灣面臨來自華府與北京的雙重壓力。（圖／達志影像／美聯社）

在這種情況下，台灣選擇有限。表面上配合川普的半導體計畫，或許是暫時拖延的辦法，雖然實際上要將整個產業搬到美國幾乎不可能。台灣可以象徵性投資，等到川普注意力轉移，自然能化解壓力。

另一種方式，則是透過貿易或政治交換安撫川普。近期台灣與美國簽署大筆黃豆採購協議，雖然金額不足以彌補美國因失去中國市場而損失的數百億美元，但多少能減輕美國農民的壓力。

專家認為，台灣最務實的策略仍是透過國會人脈，持續施壓白宮維持對台軍售與防衛承諾。像是共和黨參議員維克（Roger Wicker）近期訪台時，就公開稱台灣是「自由國家」，顯示國會仍存在跨黨派支持。若總統賴清德能爭取到機會與川普直接會談，也可能修補雙邊關係。

不過，長遠而言，若台灣最終無法再信任美國作為安全後盾，不排除會重新啟動在1980年代因美方壓力而終止的核武計畫。這項敏感議題再度浮現，凸顯台灣在川普第二任期下的外交與安全困境。

川普美國台灣台美關係北美要聞

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

