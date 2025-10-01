守護國際觀光形象！瑞芳警破跨國竊案　里長農會聯手發獎金

▲瑞芳警破跨國竊盜案，地方各界齊聲讚許。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局展現卓越的偵查專業能力，成功偵破一起發生於九份老街的跨國竊盜案件，有效維護觀光地區的治安穩定，獲得地方各界一致讚揚。今（1日）下午2時，瑞芳區里長聯誼會會長黃茂峻、瑞芳地區農會理事長林光明，以及民防大隊副大隊長王玉照，特別前往瑞芳警分局，代表地方各界頒發獎勵金給有功警員，以實際行動表達對警方辛勞的感謝與支持。

瑞芳九份作為國際知名觀光景點，常年吸引大量海內外遊客前來，警方為保障遊客財產安全，平時即縝密規劃各項勤務並積極加強查緝工作。日前專案小組憑藉鍥而不捨的努力，成功將該跨國竊盜集團一網打盡，不僅充分展現警方的決心與執法行動力，更有效遏止國際犯罪勢力在當地橫行。

會長黃茂峻表示，瑞芳分局展現出的團隊精神與高效率行動，令地方民眾深感驕傲，這不僅是對地方治安的堅實守護，更是維護台灣在國際觀光形象的重要貢獻。農會理事長林光明也指出，警方能在最短時間內迅速破案，展現出高度的專業能力與堅韌不拔的精神，值得各界給予全力支持與肯定。

民防大隊副大隊長王玉照強調，唯有警民一體、密切合作，才能凝聚更強大的力量，共同建構安全、安心的生活環境。此外，民防第一中隊中隊長李賜邦因公務不克前來，特請黃會長代為轉達對警方的感謝之意。此次頒發獎勵金，不僅是對有功員警的實質鼓勵，更象徵社會各界對警察工作最堅定的支持。

瑞芳警分局對地方人士的關懷與支持表達誠摯感謝，並強調未來將持續強化各項治安維護工作，透過警民協力合作，共同營造「觀光安全、民眾安心」的優質環境，讓瑞芳成為國內外旅客最信賴、最放心的觀光勝地。