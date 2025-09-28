侯友宜市長現身義民祭！青春踩街熱力全開　千人挑擔奉飯熱鬧登場

▲114年新北市客家義民爺文化祭新北市長侯友宜致詞。



圖、文／新北市政府

「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」邁入第二天，今（28）日上午最受矚目的「挑擔奉飯創意踩街」在板橋市民廣場熱鬧登場，49個客屬社團、近5,000人齊聚一堂，以傳統奉飯儀式向義民爺表達最崇高的敬意。新北市市長侯友宜、客家委員會副主任委員邱星崴及新北市客家事務局局長劉冠吟皆親臨現場，不僅與市民一同見證「挑擔奉飯」的傳統儀式，也近距離感受青春踩街、瘋家皇后藝術遊行與 J Hall 樂團演出的熱情活力。

▲114年新北市客家義民爺文化祭-祭祀大典圓滿成功大合照。



侯友宜市長表示，今年以「義起轉新北」為主題，「轉化、轉念、轉屋」，希望文化不再是靜態展示而是動態參與，並且用全新視角來看待客家族群，且同時尊重及包容，才能讓客家族群在新北的土地上蓬勃發展，讓客家朋友齊聚義民爺文化祭，凝聚對文化的感情歸屬及力量，讓客家文化脈脈相傳。



侯市長也說，新北市目前擁有67.2萬的客家人口，市府積極推廣客家文化，為讓傳統語言代代延續，並建構完整的都會客家文化網絡，不僅在推動112至113年推行客語家庭計畫，更自108年起推動「新北哈客館」計畫，年底前板橋中山館與三重館將正式啟用，落實「四年五館、八年十館」的願景。

▲新北市政府客家事務局局長劉冠吟挑擔奉飯出發。



挑擔奉飯再現團結



上午舉行的「挑擔奉飯」吸引逾百戶鄉親參與，家家戶戶肩挑飯擔，以最樸實的方式重現鄉民間互助的歷史場景，展現對義民爺最虔誠的心意。



青春踩街熱鬧登場



青春洋溢的踩街隊伍隨後登場，參與團體包括輔仁大學競技啦啦隊、彩球舞蹈社、新和國小直排輪社、海山國小舞蹈社、板橋高中康輔社、新北高工儀隊、莊敬高職儀旗隊等，更結合紅瓦民族舞蹈團、美江舞蹈團同台共演。舞蹈、直排輪特技與儀隊展演，展現出年輕世代的活力與專業團隊的熱情，踩街沿途與市民互動熱烈，將節慶氛圍推向高點。

客家籍瘋家皇后藝術遊行



「瘋家皇后藝術遊行」以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格，華麗卻充滿能量的表演，在市民廣場引來驚呼與掌聲，打破傳統框架，讓義民祭展現文化的包容及多元。

▲新北市議會副議長陳鴻源、四位客家籍瘋家皇后、新北市長侯友宜、新北市客家事務局局長劉冠吟、客委會副主委邱星崴等於入口意象前合影。



▲爐主新北市客家才藝協會-陳明珠、新北市政府客家事局局長劉冠吟、新北市議會副議長陳鴻源、新北市長侯友宜共同挑擔踩街進會場。





J Hall 樂團代言演出



J Hall 樂團以青春姿態擔任本屆義民爺文化祭代言人，並由侯市長、客委會主委及客家局局長共同交付「擔頭」，象徵文化的代代傳承。J Hall 現場獻唱〈打敗大魔王〉，以搖滾能量引爆全場，展現年輕世代對客家文化的嶄新詮釋。

▲新北市市長侯友宜與JHall主唱子濬交接擔頭代表客家文化代代相傳、生生不息的精神。



主題曲〈NTPC新北都會客〉首度亮相



今年更特別邀請第 30 屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（吉那罐子 Gina）創作年度主題曲〈NTPC新北都會客〉。歌曲以新北客家人的視角，唱出族群交融與文化共生的城市樣貌，展現新北客家獨特的生命力。插角國小的孩子們更受邀參與 MV 舞蹈演出，以純真與活力呼應「義民精神」的新世代樣貌。現場更由忠山、圓心坊、心耶魯幼兒園及莒光、秀山國小學童獻唱，黎明技術學院則以舞蹈共同演出《NTPC新北都會客》，亞東科大更以永續為理念，結合舊衣再設計與藍染工藝，展現新客家時尚美學，成為本屆義民爺文化祭的重要亮點之一。

客家局局長劉冠吟表示，義民祭的核心價值在於「團結與傳承」，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不再只是歷史記憶，而是當代新北市民共同的驕傲。她強調：「我們要讓年輕一代在參與中體驗義民精神，讓這份文化在新北持續傳承、永不間斷。」明（29）日將舉行「送神」儀式，為期三天的文化盛會劃下圓滿句點，邀請市民朋友把握最後一天的機會，一同向義民爺致敬，留下屬於新北的共同記憶。



更多活動詳情，請上新北市客家事務局 Facebook 與 Instagram 粉絲專頁查詢。