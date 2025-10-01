白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

記者邱中岳／台北報導

台北捷運9月30日發生一起白髮婦人與年輕人因讓座造成的衝突事件，當時婦人拿包包碰撞年輕人，年輕人先用腳擋住，後續又朝婦人猛踹一腳；北市大同分局1日上午逮捕該名婦人，原因是她因竊盜判刑55天沒到案、昨天遭士檢發布通緝，大同分局民生西路派出所警員第一時間掌握其動向，並前往超商逮人，警方也透露，她是轄區警員熟悉的人物。

▲曾姓婦人遭通緝，1日在超商被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，73歲的曾姓婦人因多起竊盜罪嫌遭判刑55天，但未到案執行，9月30日遭士林地檢署發布通緝，同一天婦人又再搭捷運時，與另名年輕人起口角爭執，進而拿包包碰撞對方，結果遭踹飛，成為焦點新聞。

▲婦人捷運鬧事同一天被發布通緝，常在警所裡大談陰謀論。（圖／記者邱中岳攝）

士林地檢署在30日針對曾女發布通緝之後，大同分局民生西路派出所1日電腦連線確認其通緝身份，在超商內將她逮捕，曾女一度辯稱「你們找錯人」，但她早已是派出所熟悉的人物，員警確認無誤後將她帶回。

據悉，曾姓婦人住在大同區涼州街附近，經常跑到派出所門口自言自語，儘管沒有做出脫序行為，但仍讓警方印象深刻；另外，曾婦也被其他派出所因為竊盜罪嫌逮捕，但她情緒不穩，經常在警所裡大談陰謀論，包括懷疑被下藥、被陷害等等。