社會 社會焦點 保障人權

員林特斯拉車門沒鎖　壯碩賊掃光10萬現金！被逮辯「花光了」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名41歲身材壯碩洪姓竊嫌，平日無業，日前深夜騎機車沿街找尋下手目標，一名特斯拉車主疑似忘記鎖車，導致放在車內的10萬元現金全數被竊，得手後還冷靜張望環顧四周，警方雖在接報後火速逮捕洪男，但他竟供稱偷來的錢已花用一空，讓車主損失慘重，警詢後依涉竊盜罪嫌送辦。

▲員林警分局逮捕一名竊賊。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲洪姓竊嫌隨機犯案，竊取特斯拉車內10萬元。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

洪男作案過程全被監視器拍下，從「社會事新聞影音」畫面顯示，此起竊盜案件方生於27日凌晨3點多，一名體型壯碩的洪姓男子（41歲）騎著機車，在員林市緩緩徘徊。他一邊騎車，一邊隨機伸手拉路邊車輛的門把，行徑相當大膽。

▲員林警分局逮捕一名竊賊。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲洪姓竊嫌隨機犯案，竊取特斯拉車內10萬元。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

案發當時他發現一台黑色特斯拉轎車竟然沒上鎖時，立刻把握「天賜良機」，不急不緩的先將機車停在車後方，再鑽進車內開始翻找。在搜刮完財物後，洪男似乎察覺到附近可能有監視器，但他非但沒有立即逃離，反而還在現場若無其事地徘徊、四處張望，確認情況後才騎車離開。

案發後特斯拉車主發現車內財物不翼而飛，趕緊向員林警分局報案，警方過濾監視器很快將洪男逮捕。據了解，洪男隨機尋找未上鎖的車輛行竊，在特斯拉車內得手高達10萬元的現金。

▲員林警分局逮捕一名竊賊。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲洪姓竊嫌隨機犯案，竊取特斯拉車內10萬元。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據悉洪男已將得手的10萬元現金全數花光，警詢後將洪男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，同時將針對深夜時段加強巡邏，並提醒駕駛人，務必提高警覺，下車時千萬記得確認車門是否已經上鎖，貴重物品及大額現金也絕對不要留在車內，以免愛車成為宵小下手的目標，造成無法挽回的財物損失

09/29 全台詐欺最新數據

