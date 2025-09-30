　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

王先生背後的棧板，讓很多人能爬到屋頂，得以生還。

▲王先生背後的棧板，讓很多人能爬到屋頂，得以生還。

圖文／鏡週刊

「9月25日，淹水後第2次回家，別人跟我說，我才知道我家屋頂救了十幾個人。」王先生住在中正路一段，靠近光復鄉三角公園。9月23日下午3點多，水沿著筆直的中正路、林森路沖下，在他家附近匯集，再往下便是災情最慘的佛祖街。

小檔案

王先生：70歲　已退休　花蓮光復鄉

[廣告]請繼續往下閱讀...

那時他人在豐濱的工寮。「本來以為豐濱才危險，跑去顧那邊，結果隔天人家才跟我說光復的家淹了。」9月24日，他開車回光復，只敢把車停在遠遠的富田橋上。

至於「救人」，完全是陰錯陽差。「我家的老龍眼樹60多歲，每年都會結果。9月15日我拿棧板爬上屋頂採龍眼，因為隔天要去台北看醫生，就沒收。結果大水來時，開車的人、住在農會後面一樓房子的人要逃難，看到棧板，就爬到我家屋頂。」王先生指著前面那塊棧板說。至於後面另一塊棧板，「是屋頂上的人放下去，救一個被淹到只剩下頭的人。」

這個神奇的巧合，還可以追溯更早。2011年，他從臺灣菸酒公司手中標下這房子，2013年退休後從台北搬來。「這裡獨院獨戶，還有老樹。如果要住那種擠在一起的房子，住台北就好。」沒想到14年後，這片他看中的院子和龍眼樹，救了十幾條命。

雖然如此，王先生和太太都淡淡地說：「意外啦，我們沒有救人，是龍眼樹救的。」2人剛好在豐濱，平安也是「上帝保佑」。太太一開始並不想受訪，說都退休了還遇到這種事，被人認出來會丟臉。但我們說，救了那麼多人，才是真正的功德。好啦，不具名。要是認出來，也是有緣。


更多鏡週刊報導
深度報導／讓光復成為動詞
讓光復成為動詞6／撤離通知只有國語和英語　原住民老人聽不懂
讓光復成為動詞1／部落青年自救　我們知道哪裡有獨居的阿公、阿嬤

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

生活熱門新聞

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

更多熱門

相關新聞

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

印尼看護想起南亞海嘯：很嚇到

受困後，她的朋友在TikTok看到災情，傳訊息來關心。她也忙著打視訊電話給印尼的父親和兒子，但只輕描淡寫，「我都說沒事啦，很好啦，不然怕他們擔心。」雖然Kartin一直說自己中文不好，但問她遇到台灣淹水有沒有嚇到，她給出一句直白卻有力的回答：「不是嚇到，是很嚇到。」

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

怪手化身諾亞方舟　救起20幾人

部落青年：知道哪兒有獨居公嬤

部落青年：知道哪兒有獨居公嬤

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

關鍵字：

鏡週刊花蓮光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面