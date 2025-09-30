讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

▲王先生背後的棧板，讓很多人能爬到屋頂，得以生還。

「9月25日，淹水後第2次回家，別人跟我說，我才知道我家屋頂救了十幾個人。」王先生住在中正路一段，靠近光復鄉三角公園。9月23日下午3點多，水沿著筆直的中正路、林森路沖下，在他家附近匯集，再往下便是災情最慘的佛祖街。

小檔案 王先生：70歲 已退休 花蓮光復鄉

那時他人在豐濱的工寮。「本來以為豐濱才危險，跑去顧那邊，結果隔天人家才跟我說光復的家淹了。」9月24日，他開車回光復，只敢把車停在遠遠的富田橋上。

至於「救人」，完全是陰錯陽差。「我家的老龍眼樹60多歲，每年都會結果。9月15日我拿棧板爬上屋頂採龍眼，因為隔天要去台北看醫生，就沒收。結果大水來時，開車的人、住在農會後面一樓房子的人要逃難，看到棧板，就爬到我家屋頂。」王先生指著前面那塊棧板說。至於後面另一塊棧板，「是屋頂上的人放下去，救一個被淹到只剩下頭的人。」

這個神奇的巧合，還可以追溯更早。2011年，他從臺灣菸酒公司手中標下這房子，2013年退休後從台北搬來。「這裡獨院獨戶，還有老樹。如果要住那種擠在一起的房子，住台北就好。」沒想到14年後，這片他看中的院子和龍眼樹，救了十幾條命。

雖然如此，王先生和太太都淡淡地說：「意外啦，我們沒有救人，是龍眼樹救的。」2人剛好在豐濱，平安也是「上帝保佑」。太太一開始並不想受訪，說都退休了還遇到這種事，被人認出來會丟臉。但我們說，救了那麼多人，才是真正的功德。好啦，不具名。要是認出來，也是有緣。



