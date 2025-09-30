　
社會焦點

剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

記者陳以昇、葉品辰／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，截至目前已奪走18條人命，今(30)日上午死者家屬舉行頭七公祭，其中一位66歲劉姓婦人的兒子4日才傳結婚照給媽媽，未料發生嚴重災難，家中剛辦完喜事就要辦喪事。

▲今年年初才蓋好的房子，如今已面目全非。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲今年年初才蓋好的房子，如今已面目全非。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉姓婦人的大兒子接受訪問時悲傷表示，自己才剛與越南籍妻子結婚，4日才將結婚照傳給媽媽分享喜悅，媽媽還回話恭喜，沒想到不到一個月，家裡就得辦喪事。他表示媽媽遺體將於明天火化，骨灰只能安置在當地一年，之後仍需另覓安息之地，家中從結婚喜事到喪母悲劇，三兄妹實在難以接受。

▲大兒子4日才傳結婚照給媽媽，不到一個月又要辦喪事。（圖／記者陳以昇攝）

▲大兒子4日才傳結婚照給媽媽，媽媽還回話恭喜，沒想到不到一個月又要辦喪事。（圖／記者陳以昇攝）

他痛批，事發當天鄉公所聲稱有通知媽媽撤離，「但我弟早上還有跟媽媽通電話，可以確定根本沒有接到通知。」他憤怒直言，鄉長一到場就推責，「都挑沒人的時候講，還說因為媽媽戶籍不在這裡，可能領不到慰問金，聽了真的很生氣。」目前家屬僅領到20萬元慰問金。

大兒子難過地說，三兄妹平常都在外地工作，爸爸在他讀小學一年級時就過世，媽媽一個人辛苦把三個孩子拉拔長大；劉婦女兒也難掩哀傷表示，今年年初，他們三兄妹還合資100萬元，幫媽媽在大同村蓋新房子，「結果住不到多久，就發生這樣的事。」

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲劉婦小兒子（穿白衣者）怒斥縣府人員來公祭現場作秀，穿藍衣為剛結婚的大兒子。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，事發當時劉婦獨自待在家，住家旁邊就是堤防，最後是在家門口被發現。大兒子說，可能是想跑卻沒有成功逃出。由於遺體被泥沙掩埋嚴重毀損，家屬一開始根本無法辨認，只能透過DNA確認身分。目前劉婦家仍堆著近一層樓高的淤泥，目睹此景讓家屬更加心碎。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「台灣超人」馳援光復累趴車廂

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

