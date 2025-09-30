　
生活

部落青年自救　我們知道哪裡有獨居的阿公、阿嬤

前國腳陳曉娟在大華村的老家遭受重創。

▲前國腳陳曉娟在大華村的老家遭受重創。

圖文／鏡週刊

大水之後，從空拍圖看光復，像被抹上灰撲撲的顏料。在那之下，是人們曾經走過、住過、熱愛的地方。時間回到9月23日14點50分，馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，15點30分馬太鞍溪橋被沖斷，沒多久大水夾帶泥沙沖入光復街區。

居民告訴我們那個下午發生了什麼。水來了，走或不走，看似簡單是非題，其實背後有更多原因。志工談起他們來救災的心，一人一鏟，各自集結。於是我們知道，這裡如何凝聚最多人的心，賦予光復新的意義，成為動詞。

大水來了　我吹起教練哨

小檔案

陳曉娟　37歲　光復商工足球教練　花蓮光復鄉

陳曉娟是馬太鞍阿美族人，跟先生住在大馬村。在部落之外，更多人認識她是因為她的國腳身分，曾以中華女子足球代表隊球員出征國際賽事。2015年退役後，她擔任光復商工女足教練。10月，她將帶領中華隊，參加巴林亞洲青年運動會女子五人制足球。但大水讓一切充滿未知。

謝村花搶救出女兒陳曉娟的獎盃。

▲謝村花搶救出女兒陳曉娟的獎盃。

9月23日，大水淹沒光復那一天，她剛從台北開完會，早上6點多才到光復。7點時，接到住大華村的母親謝村花電話。母親一開頭就說：「天空很奇怪。」接著問她在家嗎？要她最小的妹妹去她先生家避難。之所以打這通電話，是因為謝村花還記得2001年的桃芝颱風，大華村的家也淹水。這讓她很在意細胞簡訊寫著馬太鞍溪堰塞湖將溢流的警訊。溢流時，謝村花正在鳳林工作，剛好躲過一劫。

陳曉娟回憶，她有聽到大馬村村長用族語廣播，要大家撤離，「但撤不撤很複雜，很多老人家到收容所，看到沒雨了就走回家。」所以下午3點27分，她在群組收到馬太鞍溪橋要被沖斷的消息，立刻拉著妹妹到中學街與中山路三段路口，大喊水來了，要老人家快逃。在對面開早餐店的阿嬤，就是被她拉到家裡避難的。3點36分，水沖到路口，她和妹妹即時跑到2樓。

「有一個阿姨不跟我們上來，她說要去看婆婆，但想到她媽媽也臥床，住在右邊，又調頭走。」後來，阿姨被困在水中，死命抱住柱子，雖然一度被沖走，最後幸運被族人救起。

5點多，水勢稍退，部落青年開始自救。陳曉娟給我們看一個群組，裡面是一群70年次到75年次的光復阿美族青年，現在有152人。她解釋，這群組是根據阿美族的階層文化設立的，每個階層就像一個班級，依照出生年齡，每5年1個，其上有「哥哥」負責聯繫。最大的哥哥後來在光復國小成立災害中心。「群組裡有人要去林森路，就問誰在那裡，誰可以幫忙看（現場狀況）？」部落青年就靠這樣的方式，連在災情最慘重的佛祖街，都能把老人家背出來，「我們都知道哪裡有獨居的阿公、阿嬤。」

與馬太鞍部落一河之隔的明利部落族人，通知她（馬太鞍溪）水好像又滿了。她在3樓吹起教練哨，提醒底下救災的人：水來了。陳曉娟以前踢的是中場，那是一個負責觀察全局動向，指揮進攻或防守的位置。那一刻，彷彿教練魂燃起，又像回到了中場。陳曉娟說，逃離大水後，在小孩面前，她始終不敢哭。

訪到一半，陳曉娟忽然指向一邊說：「啊，我的球衣。」

▲訪到一半，陳曉娟忽然指向一邊說：「啊，我的球衣。」

故鄉如此，10月還執掌中華隊兵符出賽嗎？陳曉娟望著母親家門口的泥土，表示自己還在猶豫，「我還沒告訴部落的人我要去比賽，因為他們一定會說：『這裡先不用管，妳就去。』」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

