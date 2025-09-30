　
印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

謝順龍與妻子江麗櫻站在自家門口。

▲謝順龍與妻子江麗櫻站在自家門口。

圖文／鏡週刊

謝順龍家有4台檳榔機，全放在一樓，被水淹壞，損失超過百萬元，他只說：「怪誰？怪自己，警戒不夠。」說起那天受困時在做什麼，太太江麗櫻笑著回：「在看水啦，這邊那麼大，那邊也那麼大。」夫妻平時跟孫子同住，孫子讀花中，剛好不在家。他倆談到淹水，總夾雜著呵呵的笑聲，謝順龍拿出剛被志工在家門前挖出的機車照片給我們看，說：「好有趣，像不像在尋寶？也不知道是誰的車。」

小檔案

  • 謝順龍：72歲　檳榔農　花蓮光復鄉
  • Kartin：41歲　看護　來自印尼中爪哇

他家在中正路一段，是馬太鞍溪堰塞湖溢流後的主要流道，還好有2樓能躲。隔壁一樓平房，住的是印尼看護Kartin和她照顧的90多歲阿嬤。23日下午，謝先生和妻子，還有2個哥哥正在1樓泡茶，直到Kartin敲門求助。

「其實，隔壁郭太太的小孩有說早上8點到10點會溢流，潰堤前也有警察通知。但大家都想光復田那麼廣，哪會淹大水，都沒那個警戒心。」謝先生說。三哥當時正從佛祖街過來泡茶，沒想到那裡後來成了淹水最嚴重的地方，幸運躲過一劫。

讓謝家意識到危險的，是隔壁的Kartin。

來自印尼中爪哇的看護Kartin。

▲來自印尼中爪哇的看護Kartin。

Kartin來自印尼中爪哇。她說最類似的經驗是2004年南亞大海嘯，那正是她生大兒子的時候。雖然故鄉不是主要災區，但她記得那時海水灌入的畫面。這次，她發現廚房外傳來奇怪的水聲，「水那麼大聲，跟下雨不一樣。」立刻叫阿嬤來聽，阿嬤只說：「糟糕了，水到了。」她隨即攙著阿嬤往隔壁謝家跑去。後來，她又折返郭家二趟，拿棉被和枕頭，但還是忘了最重要的護照。「第二次回去，如果再晚十分鐘，就出不去了。」她回憶。

受困後，她的朋友在TikTok看到災情，傳訊息來關心。她也忙著打視訊電話給印尼的父親和兒子，但只輕描淡寫，「我都說沒事啦，很好啦，不然怕他們擔心。」雖然Kartin一直說自己中文不好，但問她遇到台灣淹水有沒有嚇到，她給出一句直白卻有力的回答：「不是嚇到，是很嚇到。」說完，Kartin與旁人合力抬起被沖掉的鐵門，踉蹌地把它裝回去。


讓光復成為動詞
讓光復成為動詞5／我沒救人　是龍眼樹救的
讓光復成為動詞6／撤離通知只有國語和英語　原住民老人聽不懂

「我感覺到車子緩緩上浮，然後開始不斷逆時針轉。我想控制方向盤讓車前進，完全都沒辦法。雨很大，但還是可以看得很清楚，放眼望去都是漂流的家具、汽車，沒有半個人。」憶起那日開車開進湍流中的場景，王鐘元語調平緩，卻依舊能從他的用字遣詞感受到當時的慌亂。

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

