生活

怪手化身諾亞方舟　一路救起20幾人

王鐘元（右）水災當日開車出門被捲進水中，幸運遇到黃春溢（左）開著怪手到處救人，撿回一命。

▲王鐘元（右）水災當日開車出門被捲進水中，幸運遇到黃春溢（左）開著怪手到處救人，撿回一命。

圖文／鏡週刊

「我感覺到車子緩緩上浮，然後開始不斷逆時針轉。我想控制方向盤讓車前進，完全都沒辦法。雨很大，但還是可以看得很清楚，放眼望去都是漂流的家具、汽車，沒有半個人。」憶起那日開車開進湍流中的場景，王鐘元語調平緩，卻依舊能從他的用字遣詞感受到當時的慌亂。

小檔案

王鐘元　66歲　美語補習班老師　花蓮光復鄉

黃春溢　50 歲　營造業者　花蓮光復鄉

王鐘元住在光復鄉學士街，與災情慘重的佛祖街兩路匯集成一個丁字形路口。9月23日下午4點左右，他在家中2樓看見灰黑色洪水狂暴撲來，不過幾分鐘就淹到家中2輛車子的輪胎上沿，抱著至少要救回一台的心態，他拿起鑰匙就出門，急到連家人的吶喊勸阻都沒聽見，他想著把車移動至附近較高的小橋上，這方向首先會經過的就是佛祖街。

「大概走了5、60公尺，車就失控了，開始不斷360度旋轉。」信仰虔誠的王鐘元不停禱告，在他以為人生就要到此為止的那一刻，一台怪手宛若諾亞方舟般在身邊出現。那日到底是如何在洪水中從車裡脫逃，一路爬到車頂再攀至怪手，王鐘元已經不記得細節，只記得後續他顫抖地抱著駕駛座旁的鐵架，跟著司機黃春溢在激流中繞了約半小時，一路又救起20幾個和他一樣的人。

個性直接、海派的黃春溢是營造商，過往很長一段時間承攬花蓮縣政府開口契約，風災時負責調動資源前往救災。那天他發現佛祖街做大水，拉了27噸的怪手去救人，水過深只好調頭。「半路看見一台車開車變開船，就把他撈來我旁邊，叫他趕快爬上來。」

那天黃春溢發現水門沒開，不斷聯繫相關單位，「水門一開，水深從1.5變0.5米，我就又進去第2趟。佛祖街我很熟，哪裡深、哪裡淺、哪一支電線桿旁邊有什麼我都知道。」暴雨驚雷，他摸黑救援到凌晨五點，「我比任何搜救隊都早，我土生土長光復人，都是認識的人，沒辦法不救。」

其實，黃春溢自己也是受災戶，「我家200萬元現金流掉、損失2台轎車、1台板車。」但從那天開始至今日，他不是在救人，就是在救人的路上。看見停在路邊、拔了鑰匙的車忍不住「機會教育」，「我今天當場開罵，在災區你可以停車，但不能拉鎖，要讓人隨時能移動你的車，因為可能會影響別人，若不能讓人家移動就不要開進來。」在自家公司門口設置救援站，他說：「人命太重要了，要讓光復快點恢復，才能看見希望。」


深度報導／讓光復成為動詞
讓光復成為動詞1／部落青年自救　我們知道哪裡有獨居的阿公、阿嬤
讓光復成為動詞2／一夕破產欠債1500百萬　財產只剩1雙拖鞋

09/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【影片打臉】縣府稱徐榛蔚助民眾脫困...被拍到「轉頭就走」

大水之後，從空拍圖看光復，像被抹上灰撲撲的顏料。在那之下，是人們曾經走過、住過、熱愛的地方。時間回到9月23日14點50分，馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，15點30分馬太鞍溪橋被沖斷，沒多久大水夾帶泥沙沖入光復街區。

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
