北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗古禮送聖蹟十分感動

▲桃園市客家局928教師節，於龍潭聖蹟亭舉辦聖蹟祭典。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025好客文藝季-文流x行動」龍潭送聖蹟祭典，28日教師節於龍潭聖蹟亭舉行。副市長蘇俊賓親身體驗古禮取聖蹟、挑聖蹟及送聖蹟儀式表示，「北龍潭、南美濃」的送聖蹟文化都是台灣寶貴的文化資產，是延續客家精神最重要的文化之一，令他十分感動。

蘇俊賓指出，他曾在聖蹟亭旁的351旅服役，當年聖亭路拓寬規劃險釀龍潭聖蹟亭拆除危機，幸賴臺灣文學巨擘鍾肇政及漢聲雜誌創辦人黃永松等人，發起「搶救聖蹟亭」文化保存行動，使龍潭聖蹟亭得以保留，並將珍貴的聖蹟文化完整傳承。而鄧雨賢家族更參與了一百多年前聖蹟亭的起造，我們今天能夠在這邊延續傳承優良的文化，不能忘記前人的努力。

▲「2025好客文藝季-文流x行動」龍潭送聖蹟祭典。（圖／客家局提供）

蘇俊賓表示，客家傳統文化非常重視文人的價值與堅持，一筆一墨、一字一句，甚至書寫的字紙都非常講究，這是對於知識分子的尊敬也是知識分子的自我要求，傳統文化非常認真且嚴肅的看待文人所寫出的每一個字、發表的每一個觀點；這些書寫過的紙張在丟棄時，也必須經過嚴謹的程序，即使燃燒成灰燼後，仍以虔敬之心送行，是客家長輩所流傳最好的價值之一。

▲龍潭送聖蹟祭典。（圖／客家局提供）

今日送聖蹟祭典邀請幼兒園學童肩負聖蹟袋參與儀式，透過莊嚴儀典重現客家人敬惜字紙、崇尚知識的核心價值，也讓民眾親身參與，傳承傳統敬字文化。

客家局表示，桃園共有7座聖蹟亭，其中龍潭聖蹟亭建於西元1875年，至今仍完整保留清代「三進式」建築格局與祭祀空間，在「送聖蹟」儀式上，更維持完整傳統古禮，從請神、安座的莊嚴開端，經過擊鼓鳴金、奏樂、獻酒進饌、讀祝文等，最終將字紙灰送入流水中，儀式不僅重現客家敬字傳統，更延續守護文化精神。包括：立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府客家局長范姜泰基及龍潭區長鄧昱綵等均一同出席。