桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

▲副市長蘇俊賓體驗越南中秋傳統的燈籠彩繪。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，桃園市政府20日於龜山區舉辦「越南中秋慶典」活動，副市長蘇俊賓出席活動表示，目前桃園市越南新住民人數已達1萬3,609人，越南文化早已融入桃園，成為城市文化的一部分；而台灣與越南文化「同中有異、異中有同」，非常有趣。例如生肖僅一處不同，台灣以兔子入列，越南則為貓；但兩地同樣崇拜龍，象徵力量與吉祥。

蘇俊賓也以桃園觀音產蓮花，而越南的國花是蓮花。未來市府推動教育時，除鼓勵新住民子女熟悉國語、台語與母語外，也希望在校園中增加多國文化的體驗課程，讓更多台灣孩子了解越南文化、新住民文化，培養多元文化素養與國際視野。

▲桃園「越南中秋慶典」。（圖／市府提供）

活動現場，蘇副市長也與貴賓共同體驗越南中秋傳統的燈籠彩繪，並參觀攤位，品嚐越南美食、觀摩面具彩繪，近距離感受越南文化的熱情與特色。

婦幼局表示，為均衡桃園市各區新住民文化活動發展，自去（113）年起首度與區公所合辦「新住民樂舞饗宴」，今（114）年則擇定龍潭區舉辦「柬埔寨亡人節」及在龜山區辦理「越南中秋節」。今年「越南中秋節」活動以「月圓人圓 × 童趣相伴」為主題，安排越南舞蹈、越文歌曲演出，並規劃特色月餅、香蘭糕、越南咖啡等美食品嚐，以及彩繪動物燈籠體驗，現場更設拍照打卡區重現越南河川縱橫的船家生活，讓市民在欣賞表演、品嚐美食之餘，也能感受越南文化的獨特魅力。

包括市府婦幼局長杜慈容、市府顧問暨新住民聯合服務中心執行長李紹偉、龜山區區長張嘉平、移民署桃園站主任黃英貴、桃園市越配權益促進會榮譽理事長馮玉英、現任理事長潘昀樂、桃園市新住民國際關懷協會理事長范詠甯、桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會理事長范美幸、桃園市新住民協會理事長林桂金等均一同出席。