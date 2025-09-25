因花蓮重災區　蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，籲請政院支持青壯族人返鄉參與復原。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災害，行政院院會今（25）日討論相對因應措施，聽取內政部、農業部專案報告，出席的桃園市副市長蘇俊賓提出包括同步監測壩體周邊地質、鼓勵支持在都會區就業族人返鄉參與復原及推動災區長者至都會區依親安置等建議，呼籲中央制定一致性政策，與地方攜手推動災後重建及後續防災工作。

蘇俊賓指出，特殊的地質條件在地震、豪雨後崩塌形成堰塞湖，此次災區是高風險好發區域。根據農業部報告顯示，目前僅止於監測堰塞湖水位、壩體本身，欠缺周邊地區地質監測，呼籲將壩體周邊地質亦須納入監測，包含再次崩塌潛勢推估，這個監測資訊對於救災與災後復原的安全很重要，後續堰塞湖決定採取的措施也需要這些數據。

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後隨即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

此外，災區住民高齡化嚴重，青壯世代多在西部就業。蘇俊賓建議中央與地方合作推動計畫。災區復原有必要由最了解在地需求的青壯族人參與，但許多在都會區工作族人雖有意願，急著返鄉參與復原工作，但礙於現有工作與收入以致無法返鄉。籲請災後復原計劃應該納入鼓勵並補助在都會區工作的災民家屬返鄉投入復原工作，發揮在地情感與熟悉度的優勢，與專業團隊併行，提升效率。

蘇俊賓表示，桃園市政府已規劃針對「花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流」災害提供急難救助，凡設籍桃園的原住民族人，若本人或其三等親屬之家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作、生活受影響，將先提供每戶生活扶助金1萬元，協助族人度過難關。籲請中央可以制定統一急難救助計畫，給予有意想返鄉協助救災或家園復原的族人經濟上的支持。

蘇俊賓強調，原鄉長者對土地依賴性高，集中安置常因生活習慣不合或環境疏離而產生排斥。若在地安置不適合，在都會區又有親友願意分擔照護責任，目前桃園已規劃提供原住民族人親屬依親照護方案，媒合適當旅館提供住宿，確保醫療與照護需求獲得即時協助。希望中央有一致性的計劃來照顧有此需求的災民，讓救災與照護能雙軌並行。

行政院長卓榮泰最後回應，感謝各縣市政府在災害發生的時皆主動提供救災救難、人員等協助，政院會納入全盤考量。