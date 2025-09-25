　
地方 地方焦點

因花蓮重災區　蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，籲請政院支持青壯族人返鄉參與復原。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災害，行政院院會今（25）日討論相對因應措施，聽取內政部、農業部專案報告，出席的桃園市副市長蘇俊賓提出包括同步監測壩體周邊地質、鼓勵支持在都會區就業族人返鄉參與復原及推動災區長者至都會區依親安置等建議，呼籲中央制定一致性政策，與地方攜手推動災後重建及後續防災工作。

蘇俊賓指出，特殊的地質條件在地震、豪雨後崩塌形成堰塞湖，此次災區是高風險好發區域。根據農業部報告顯示，目前僅止於監測堰塞湖水位、壩體本身，欠缺周邊地區地質監測，呼籲將壩體周邊地質亦須納入監測，包含再次崩塌潛勢推估，這個監測資訊對於救災與災後復原的安全很重要，後續堰塞湖決定採取的措施也需要這些數據。

▲桃園市救災團隊抵達花蓮後隨即投入救災工作。（圖／翻攝自張善政臉書）

此外，災區住民高齡化嚴重，青壯世代多在西部就業。蘇俊賓建議中央與地方合作推動計畫。災區復原有必要由最了解在地需求的青壯族人參與，但許多在都會區工作族人雖有意願，急著返鄉參與復原工作，但礙於現有工作與收入以致無法返鄉。籲請災後復原計劃應該納入鼓勵並補助在都會區工作的災民家屬返鄉投入復原工作，發揮在地情感與熟悉度的優勢，與專業團隊併行，提升效率。

蘇俊賓表示，桃園市政府已規劃針對「花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流」災害提供急難救助，凡設籍桃園的原住民族人，若本人或其三等親屬之家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作、生活受影響，將先提供每戶生活扶助金1萬元，協助族人度過難關。籲請中央可以制定統一急難救助計畫，給予有意想返鄉協助救災或家園復原的族人經濟上的支持。

蘇俊賓強調，原鄉長者對土地依賴性高，集中安置常因生活習慣不合或環境疏離而產生排斥。若在地安置不適合，在都會區又有親友願意分擔照護責任，目前桃園已規劃提供原住民族人親屬依親照護方案，媒合適當旅館提供住宿，確保醫療與照護需求獲得即時協助。希望中央有一致性的計劃來照顧有此需求的災民，讓救災與照護能雙軌並行。

行政院長卓榮泰最後回應，感謝各縣市政府在災害發生的時皆主動提供救災救難、人員等協助，政院會納入全盤考量。

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

秋節前夕，桃園市政府20日於龜山區舉辦「越南中秋慶典」活動，副市長蘇俊賓出席活動表示，目前桃園市越南新住民人數已達1萬3,609人，越南文化早已融入桃園，成為城市文化的一部分；而台灣與越南文化「同中有異、異中有同」，非常有趣。例如生肖僅一處不同，台灣以兔子入列，越南則為貓；但兩地同樣崇拜龍，象徵力量與吉祥。

桃副市長蘇俊賓呼籲　政府應正視女性職場挑戰

桃園土地公民俗藝術節　9/27熱鬧登場　

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

