　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，呼籲應正視女性就業環境。（資料照／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，呼籲應正視女性就業環境。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（18）日針對「好孕三方案」進行討論，包括擴大生育補助、加碼人工生殖補助及提高醫療性凍卵等補助。桃園市副市長蘇俊賓指出，因應少子化挑戰，除提高各項生育補助外，現階段就業環境，尤其是女性，因職場環境的挑戰，沒有生育意願。蘇俊賓以統計結果說明現況，「只有放棄育兒或者放棄工作兩個選擇，顯示就業環境的不友善，呼籲政院應正視。

蘇俊賓表示，「育嬰留職停薪」制度上的設計，是職場上爸爸媽媽都可申請，但實際申請者中，女性佔將近75%，這已是這幾年努力推動家庭照護平權，中央地方政府鼓勵男性也申請育嬰留停後的結果，前幾年甚至超過八成，證明目前家庭的主要照護者，女性承擔的比例還是遠高於男性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇俊賓建議，政院將「男性育嬰留停」比例及日數，納入少子化政策推動的重要指標，鼓勵更多職場父親願意投入家庭照護，扭轉職場與家庭的刻板印象，「當有一個爸爸申請育嬰留停，可能就代表有一個媽媽生育後仍可以在職場發揮。」對於鼓勵在職場有好表現的女性願意生育絕對是正面的。

蘇俊賓認為，中央與地方政府應該合作，共同改善現在職場中女性負擔養育責任比重過高與一旦生育面對職場天花板限制困境，近10年來育嬰留停津貼初次核付件數由2015年的92,342件逐年略增至100,618件，值得關注的是女性申請件數是下降的，由77,399件略降至73,561件；男性則由14,943件大幅成長至27,057件，顯現現有補貼誘因與職場後續的發展拉鋸下，目前的機制對於職場媽媽的誘因有限，許多媽媽在請假之前也會多所顧慮，育嬰假後回歸職場是否職涯發展會受到限制。

至於男性育嬰津貼申請部分，主要是受惠於2021年勞動部修正「育嬰留職停薪實施辦法」，原規定每次育嬰留職停薪期間以不少於6個月，為鼓勵雙薪家庭父母共同陪伴子女成長，放寬申請育嬰留職停薪期間之彈性，如有少於6個月之需求亦可提出。

蘇俊賓強調，修法後男性育留停件數更是由17503件在一年內提高到25130件，顯示在「六個月以內的短期育嬰流留停」對於職場中的爸爸們有一定程度的接受度，這是好的開始，但短期的申請，有助於舒緩媽媽在家庭的壓力，但對於有生育計劃的女性，職場環境是否因此有改善，後續還要再檢驗。

針對蘇俊賓提議，政務委員陳時中回應，男性申請育嬰留停時間越長，成本越高，越短則會願意申請，後續將會朝這個方向鼓勵男性參與家庭照顧。對於職場友善方面，小型企業將透過補貼、大型企業也將合作推動友善職場標章來鼓勵，營造完善的企業托育環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀　吳欣盈和超基因都發聲了
女陸客來台遭追撞腦死！醫師丈夫小三通趕來台灣
安歆澐爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚
快訊／黃仁勳砸50億美元入股！英特爾盤前股價飆逾24%
邱瓈寬遭控侵占31億獲不起訴　閨蜜遺孤：立刻信託至滿18歲交
小三男童昏倒搶救4天亡！　身上有不明外傷
做陰莖增大術猝死　50歲男曾任調查官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

注意！明起2縣市分區大停水　最長斷水達5天

週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

注意！明起2縣市分區大停水　最長斷水達5天

週年慶開戰！豐原太平洋回饋41% 　小蔡電器祭免卡分期最高賺2萬

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

AI新科技融入長照　南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠

快訊／討「四寶+幹細胞」各自解讀勝敗　吳欣盈和超基因都發聲了

女陸客來台自由行　遭23歲台女追撞腦死！醫師夫小三通趕來台灣

國光女神坐遊艇穿超辣！　「解放細肩帶炸上圍」S曲線全看光

政院推生一胎補助10萬！黃揚明點名「真正問題」：發錢無法催生

包養小三！老公狂啪超過12次　「帶兒子見面遊玩」正宮崩潰

林依晨、吳可熙女女床戲「碰手指感覺就來了」　李沐驚吐：曾是林依晨替身 

戚又仁強勢直落二　中國大師賽勇闖男單8強

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

生活熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

超多人都收到「Email這封信別點」！差點荷包不保

快訊／8縣市豪大雨特報　下到晚上

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

更多熱門

相關新聞

桃園土地公民俗藝術節　9/27熱鬧登場　

桃園土地公民俗藝術節　9/27熱鬧登場　

桃園市「2025土地公民俗藝術節」、16日於桃園市土地公文化館展開。副市長蘇俊賓表示，土地公民俗藝術節自創辦以來已邁入第18年，見證土地公文化在桃園的深耕與成長。今年活動於9月27、28日舉辦，將有逾174間宮廟、超過260尊神尊齊聚參與踩街與主獻大典。

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

蘇俊賓走進社區　宣導清除外來種小花蔓澤蘭

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

關鍵字：

政院院會蘇俊賓正視女性就業環境

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面