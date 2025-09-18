行政院推「好孕三方案」　蘇俊賓籲正視女性就業環境不友善

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，呼籲應正視女性就業環境。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（18）日針對「好孕三方案」進行討論，包括擴大生育補助、加碼人工生殖補助及提高醫療性凍卵等補助。桃園市副市長蘇俊賓指出，因應少子化挑戰，除提高各項生育補助外，現階段就業環境，尤其是女性，因職場環境的挑戰，沒有生育意願。蘇俊賓以統計結果說明現況，「只有放棄育兒或者放棄工作兩個選擇，顯示就業環境的不友善，呼籲政院應正視。

蘇俊賓表示，「育嬰留職停薪」制度上的設計，是職場上爸爸媽媽都可申請，但實際申請者中，女性佔將近75%，這已是這幾年努力推動家庭照護平權，中央地方政府鼓勵男性也申請育嬰留停後的結果，前幾年甚至超過八成，證明目前家庭的主要照護者，女性承擔的比例還是遠高於男性。

蘇俊賓建議，政院將「男性育嬰留停」比例及日數，納入少子化政策推動的重要指標，鼓勵更多職場父親願意投入家庭照護，扭轉職場與家庭的刻板印象，「當有一個爸爸申請育嬰留停，可能就代表有一個媽媽生育後仍可以在職場發揮。」對於鼓勵在職場有好表現的女性願意生育絕對是正面的。

蘇俊賓認為，中央與地方政府應該合作，共同改善現在職場中女性負擔養育責任比重過高與一旦生育面對職場天花板限制困境，近10年來育嬰留停津貼初次核付件數由2015年的92,342件逐年略增至100,618件，值得關注的是女性申請件數是下降的，由77,399件略降至73,561件；男性則由14,943件大幅成長至27,057件，顯現現有補貼誘因與職場後續的發展拉鋸下，目前的機制對於職場媽媽的誘因有限，許多媽媽在請假之前也會多所顧慮，育嬰假後回歸職場是否職涯發展會受到限制。

至於男性育嬰津貼申請部分，主要是受惠於2021年勞動部修正「育嬰留職停薪實施辦法」，原規定每次育嬰留職停薪期間以不少於6個月，為鼓勵雙薪家庭父母共同陪伴子女成長，放寬申請育嬰留職停薪期間之彈性，如有少於6個月之需求亦可提出。

蘇俊賓強調，修法後男性育留停件數更是由17503件在一年內提高到25130件，顯示在「六個月以內的短期育嬰流留停」對於職場中的爸爸們有一定程度的接受度，這是好的開始，但短期的申請，有助於舒緩媽媽在家庭的壓力，但對於有生育計劃的女性，職場環境是否因此有改善，後續還要再檢驗。

針對蘇俊賓提議，政務委員陳時中回應，男性申請育嬰留停時間越長，成本越高，越短則會願意申請，後續將會朝這個方向鼓勵男性參與家庭照顧。對於職場友善方面，小型企業將透過補貼、大型企業也將合作推動友善職場標章來鼓勵，營造完善的企業托育環境。