260尊神尊齊聚　桃園土地公民俗藝術節9/27熱鬧登場

▲桃園市土地公民俗藝術節及土地公文化館幕後推手蘇家明（左）。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025土地公民俗藝術節」、16日於桃園市土地公文化館展開。副市長蘇俊賓表示，土地公民俗藝術節自創辦以來已邁入第18年，見證土地公文化在桃園的深耕與成長。今年活動於9月27、28日舉辦，將有逾174間宮廟、超過260尊神尊齊聚參與踩街與主獻大典。

蘇俊賓說，今年主題「Good TU See You」巧妙結合中英文諧音，傳遞土地公溫暖守護的意象，參與宮廟遍及桃園市13區及全台各縣市，更有號稱東南亞最大土地公廟的屏東車城福安宮土地公祖，以及來自馬來西亞的大伯公共襄盛舉。

▲桃園土地公民俗藝術節9/27熱鬧登場。（圖／市府提供）

桃園擁有逾2,000座土地公廟，幾乎每個里都有，與社區緊密相依，成為社區安定的力量，更是安全守護、精神凝聚與文化傳承的重要基石。土地公不僅象徵社區安定，更積極推動精神傳承與文化交流。全台唯一的土地公文化館就在桃園，館內除了呈現土地公的故事，更系統化介紹各地特色宮廟，充分展現信仰文化的多元樣貌。

今年活動的一大亮點是享譽國際的「宋坤傳藝」與「一心劇團」，將分別帶來20週年代表作與全新酬神劇碼。另一亮點是社區參與，今年許多社區協會投入演出，讓土地公文化節不僅是土地公廟的慶典，更成為社區的重要盛事。「里長和社區就如同土地公與土地的關係一樣密不可分。」

桃園信用合作社理事主席蘇家明於時任未升格前桃園市長時，即全力推動桃園市土地公民俗藝術節及土地公文化館，於出席活動表示，有感於桃園需要一個具在地特色的文化據點，故而推動設立土地公文化館，感謝歷任市長、市府團隊與在地團體的共同努力，讓土地公文化館逐步發展至今，館內輪流展出來自台灣各地及馬來西亞、新加坡、印尼與中國的土地公神像，實踐跨地域的文化交流，吸引國內外民眾參展。