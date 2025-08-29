　
政治

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

▲桃園市副市長蘇俊賓曬出自己手繪李洋與王齊麟的圖畫。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

▲桃園市副市長蘇俊賓曬出自己手繪李洋與王齊麟參加巴黎奧運羽球雙打比賽的畫面。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

實習記者石嘉豪／台北報導

奧運羽球金牌得主李洋出任運動部首任部長，對此，桃園市副市長蘇俊賓在臉書發文透露，他和李洋的互動經驗，在李洋身上看不到包袱和客套，他認為，李洋對於生涯和想做的事情，應該早有想法了，如果持續保持初衷，運動部應該會有所不同。

蘇俊賓透露，自己和李洋雖然只有一次互動的機會，卻相當印象深刻，這位家喻戶曉的兩屆奧運金牌得主體育明星，感覺應該總是光芒四射般的存在，但李洋卻異常低調。

蘇俊賓指出，他在一旁觀察李洋，看不到明星般的偶像包袱和客套，反而非常樸實、認真，話不多，但是對於關注的話題很認真，李洋當時即將到國立體育大學擔任教職，滿肚子對於羽球環境和教學環境的看法，期待和大家交流。

至於李洋接下來將出任運動部長，蘇俊賓認為，李洋對於自己的生涯和想做的事情，應該早有想法了，如果可以持續保持這樣的初衷，看待各個協會該改善的環境、運動員職涯不同階段的輔導，還有全民運動的環境，投入資源成立運動部後，應該會有所不同。

蘇俊賓強調，運動員投入了一生最輝煌的時刻，把最極致的能量表現出來，但是只有少數能夠站上舞台，少數中的少數才能夠被大家認識，常常大家看到的是一個精彩的運動員的成就，成為大家的英雄。

蘇俊賓直指，完整的英雄，應該是如同金字塔般，一群人投入力量由下往上堆砌，不論是對運動員本身，或者是對環境，在最後高光的那瞬間，成就了大家的期待和夢想，蘇俊賓表示，運動部對於金字塔最尖端以下的這一大部分的著墨，應該是最值得關注的，他也相當期待李洋。

08/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大讚李洋沒有奧運金牌的包袱　蘇俊賓：運動部應該會有所不同

