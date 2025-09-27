救人之外更要重建！　新北特搜隊出動20台大型機具協助災後清理

記者崔至雲／新北報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流導致光復鄉多處嚴重淹水，新北市政府消防局今（27日）日再度派遣第三梯次支援，出動8車與30名人員（警消18名、義消12名）進駐災區輪替救災；同時新北市環保局26日也派出27人及20台車輛、大型機具協助災後處理，民政局更出動43人，整備充分、齊心救援。

▲新北特搜隊至花蓮縣協助災後修復。（圖／新北特搜隊提供）



截至目前，新北市已累計動員157人次消防、義消、民間救援團體及醫護人員，並投入42輛消防車、11架空拍機、3艘橡皮艇與2隻搜救犬，與中央及各縣市搜救隊並肩合作，全力守護災區居民生命安全。

新北特搜大隊26日完成多項重要任務，由副大隊長陳政彥擔任C區指揮官，率領分隊逐戶檢查林森路、中山路二段、武昌街至光復堤防等區域，並結合空拍機進行空地聯合偵搜；另秀峰分隊執行專案任務，下午更支援佛祖街272巷2號建物開挖行動，出動5車22人現場勘查。

統計至今日上午6時止，新北特搜已完成超過160件人命搜救任務，並協助200多名民眾撤離安置，展現堅強的救援能量與行動力。

市長侯友宜表示，花蓮的傷痛不只是地方的創痛，更是全國共同的牽掛。他強調，「讓我們團結一致，共同面對，祈願所有人平安歸來。雖然重建家園的道路漫長，但只要彼此扶持，就能匯聚成最堅強的力量，攜手走過難關。」

侯友宜同時指出，新北市除動員消防、義消、民間救援團體及醫護人員投入災區支援外，環保局已於26日上午派出27人及20台車輛、大型機具協助災後處理，民政局更出動43人（帶隊4人、替代役警察役10人、消防役22人、社會役7人）支援，工務局61人也隨時待命，整備充分、齊心救援。

新北市消防局長陳崇岳則表示，雖然時間已超過黃金72小時，但救援行動絕不會停歇。「我們不會放棄任何希望，救援行動不間斷，會持續進行全面搜尋，直到最後一刻。」他並強調，新北消防將持續與中央及各縣市攜手合作，竭盡全力守護人民生命安全。



