佛祖街救援難「英雄下身被泥流困死」！全場心疼：辛苦了

記者鄺郁庭／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖潰決後，花蓮光復鄉佛祖街成為重災區，因地勢低窪，泥水久久無法退去，救援行動困難重重。花蓮縣長徐榛蔚貼出一段驚險畫面，只見一名搜救員突被泥流死死「吸住」無法動彈，同伴急忙刨開四周淤泥，才讓他順利脫困。不少網友心疼直呼，「救災真的太辛苦！」「花蓮加油，我們都在！」

▲徐榛蔚貼出救難畫面。（圖／翻攝自FB／徐榛蔚）

影片中可見，搜救人員涉入滿地泥濘，才走沒幾步，一名隊員突然深陷其中，下半身被牢牢困住，無法自行脫身。旁邊同伴立刻蹲下拼命刨泥，經一番努力才把人救出。滿地密密麻麻的腳印，更顯示出搜救員每一步都走得驚險萬分，仿佛在泥沼陷阱中作戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐榛蔚指出，光復佛祖街泥水漫流不止，搜救難度極高，但團隊堅持把握每一刻，與特搜人員並肩前進，不放棄任何可能的希望。搜救行動持續透過空拍掌握現況，並與水利署第九河川局協同規劃阻斷水流與救援方案，爭取最後的黃金時間，全力推進清理與搜救工作。

畫面曝光後立刻引發熱議，網友紛紛留言，「救難英雄加油！辛苦了！」「很感人，但也很難過的畫面」、「加油！花蓮加油！看得都很心疼！救災人員也很辛苦！」「天佑花蓮，救災人員辛苦了」、「衷心感謝在第一線搶救人民的英雄，你們辛苦了！謝謝你們。」