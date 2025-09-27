趕4犬上樓避難…光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗Money守家門等她回來

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創下游光復鄉，至今已經累計造成15人死亡、7人失聯。其中光復鄉一名84歲的劉姓獨居阿嬤在洪水來臨時，將飼養的4隻狗狗趕上樓避難，不料自己卻遭洪水沖走失聯多日，直到昨(26日)上午才尋獲遺體，令家屬悲痛不已。鄰居黃先生也表示，目前4隻狗狗都沒人安置，聽到阿嬤離開的消息，真的非常難過。

▲黑狗「Money」仍守在家門前等劉阿嬤回來，寸步不離。（圖／地方中心翻攝）

黃先生表示，劉阿嬤獨自住在花蓮光復鄉，還養了3黑1黃共4隻狗狗相伴，大水來臨那天，阿嬤發現情況不對，立即將4隻愛犬趕上樓避難，隨後返回1樓搶救生財器具，不料卻遭瞬間湧入的洪水沖走失聯，直到26日上午，才在光復市場攤位內發現阿嬤遺體。

▲劉阿嬤將狗趕上樓避難後，自己卻遭洪水沖走，陳屍在光復市場攤位內。（圖／翻攝自Facebook／花蓮爆料王）

黃先生說，劉阿嬤的住家已經有志工幫忙清理，儘管阿嬤已經不在，但4隻狗狗目前仍在原住處附近徘徊，其中名叫「Money」的黑狗更是寸步不離，一直守在家門口等待阿嬤回來；另隻黑犬「黑妞」也相當親人，經常主動靠近討摸；而黃狗則比較怕生，看到人就會閃避。

「目前4隻狗狗都沒有人安置……。」黃先生說，阿嬤生前為人和善，相當愛狗，平常都是這4隻狗狗在陪伴她，得知阿嬤離開後，也感到相當難過。

▼鄰居黃先生說，黃狗比較怕生，另隻黑狗「黑妞」則相當親人。（圖／地方中心翻攝）