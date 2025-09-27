雲林民間募6大貨車物資送花蓮　張嘉郡響應捐立委月薪

▲雲林民間募集6大貨車物資27日送往花蓮。（圖／國民黨立委張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀重災，社會各界響應募款投入賑災與災後重建。日前雲林西螺新天宮主委黃耀慶出面號召，西螺民間發起募集各項救援物資、民生用品與蔬果、飲用水等，於今（27日）凌晨出發前往花蓮，國民黨立委張嘉郡昨晚替愛心隊加油打氣，並當場響應宣布捐出一個月所得。

「台灣同島一命，每個人都是花蓮人」。張嘉郡表示，花蓮發生災情，造成多人傷亡，這不只是花蓮人的傷痛，也是全台灣人的傷痛，地方政府與社會各界紛紛響應捐款與捐物資，盼光復鄉盡快恢復家園。

在西螺新天宮主委黃耀慶號召之下，由雲林縣政顧問、西螺下湳果菜合作社理事主席林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗等負責募集各項救援物資，一天內共計募集6輛大貨車的物資，於今日凌晨出發前往花蓮，預計車程超過十個小時。

募集的救援物資包括飲用水、毛巾、免洗內褲、衣物、棉被等民生用品，以及圓鍬、掃把、漂白水、消毒液等清潔工具，還有雲林在地的蔬菜、水果等免煮食物等。

愛心隊昨晚在劦豐蔬果托運進行整備工作，張嘉郡親赴劦豐蔬果托運替愛心隊加油打氣，也感謝辛苦的愛心隊司機長途跋涉，代表雲林前往災區奉獻一份心力。張嘉郡當場宣布，捐出自己擔任立委的一個月薪資所得，盼略盡棉薄之力。

張嘉郡表示，非常感謝新天宮主委黃耀慶與縣政顧問林彥輝、劦豐蔬果托運董事長黃盟宗願意拋磚引玉，百忙之中抽空募集物資並安排前往花蓮賑災，也希望他們將雲林的這份關心與溫暖帶到花蓮，期望花蓮可以早日重建，恢復以往家園。



