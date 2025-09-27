救災再添生力軍！　800台高壓水槍送到光復了

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，至今已經累計15人死亡、7人失聯，許多民眾流離失所，不過各地物資、人力也接連湧入災區，稍早800台高壓水槍已送達，讓民眾接上家戶水龍頭就可使用。此外，災民若想要離開收容所，另找較好的環境居住，也有30家旅宿可以收容。

▲800台高壓水槍已送達。（圖／地方中心翻攝，下同)

800台高壓水槍稍早抵達光復鄉，由經濟部次長進行簡單捐贈儀式，在領用和試用高壓清洗機後，會將物資交給相關單位，後續還會再增購500台供使用。