地方 地方焦點

雲林偶戲節轟動！63團65場接力　偶像、天王天后跨界登場

▲彩帶齊拉，揭開「超越偶」序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彩帶齊拉，揭開「超越偶」序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

第23屆「雲林國際偶戲節」以「超越偶」為主題，將橫跨中秋節、教師節與雙十連假，在9月22日至10月12日登場，活動場地涵蓋虎尾高鐵特定區、布袋戲館、同心公園，總計有63團65場演出，邀集日、韓、美、哥倫比亞等國際團隊同台飆戲，更首度導入角色IP設計，票選誕生的「偶藝戲」與「偶巴」。

今（25）日的記者會上，虎尾幼兒園孩童以吉祥物手指偶演出，天真逗趣，現場笑聲不斷；雲林傑出團隊「真雲林閣掌中劇團」帶來開場演出，氣氛熱烈。知名藝術家周秀惠則以拼布創作，將主視覺角色立體化，細膩呈現角色表情與氛圍。

今年偶戲節五大亮點包含：「超越偶開幕音樂會」由台語歌王許富凱、金曲樂團TRASH、當紅偶像婁峻碩（SHOU）、黃小琥等重量級卡司聯手霹靂布袋戲跨界演出；首次開發偶戲IP動畫；日本一人劇場首次來台；韓國巨型偶登場；以及閉幕「金掌獎」頒獎典禮結合語偶交鋒脫口秀，由許效舜與台灣小姐邱怡澍等人同台，規格比照三金，給予傳統布袋戲最高肯定。

縣府更聯手台北101觀景台，10月下旬將以偶戲與竹林雙策展，讓國際旅客在全台最高建築看見雲林文化。國慶連假則舉辦Cosplay大賽，吸引年輕世代參與；此外，還有「搖滾皮影秀」、「跨界馬戲」、「國際童話偶劇」等多元節目，精彩到不容錯過。

處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節自1999年創辦以來，已獲iF設計獎、美國Telly Awards等11座國際獎項，今年再以布袋戲「掌中傳藝 共融永續」勇奪TSAA台灣永續行動獎銅級，充分展現雲林布袋戲的國際影響力與文化永續價值。她強調，「超越偶」也象徵「超越我」，期盼布袋戲不僅在舞台發光，更走進生活、走向世界。

隨著偶戲節熱鬧揭幕，加上全國運動會與國際農機展接力登場，10月的雲林將以文化、體育、農業三箭齊發，展現地方最強能量，精彩可期。

▲彩帶齊拉，揭開「超越偶」序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第23屆「雲林國際偶戲節」以「超越偶」為主題，在9月22日至10月12日登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


日本人逛超商見1狀況：台灣沒有小偷嗎？

「台灣沒有小偷嗎？」在台灣工作的大阪人Erica日前發布影片，提到他逛台灣的超商時，留意到有一部分的衛生紙、餅乾，會被放在店外，除此之外，很多人去咖啡店，也會直接將手機、電腦、錢包都放在桌上就離開，讓他覺得「台灣真的很安全！」影片曝光後，引起網友熱烈討論。

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

即／雲林縣長張麗善滑倒受傷！左手橈骨骨折

巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」

