首屆台灣國際兒少書展台中揭幕　閱讀能量跨越城市

▲第1屆台灣國際兒少書展即日起一連四天在台中國際展覽館舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025年第1屆台灣國際兒少書展今（18）日在台中國際展覽館熱鬧登場，以「跨越城市．閱讀無界」為核心精神，由台中市擔任首屆主題城市。來自14國的作家、插畫家、出版專業人士齊聚，共同開啟一場屬於兒少與出版界的閱讀盛宴。

開幕式現場由平均年齡僅7歲、2020年成軍的臺灣最年輕搖滾樂團 J HALL 演出，以電影《諸葛四郎大戰魔鬼黨》主題曲開場，孩子們用純粹的音樂能量，替書展注入青春與想像，也呼應書展的精神——閱讀不只是知識，更是一種跨越界限的創造力。

▲文化部政務次長李靜慧、台中市文化局副局長曾能汀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文，都出席這場具開創意義的盛會，象徵台灣閱讀文化進入新的階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化部政務次長李靜慧表示，台灣國際書展長年於台北舉辦，已發展為亞洲重要的出版盛事。今年文化部與出版界及各縣市協力，籌備一年推出以兒童、青少年為核心的第二個國際書展，並決定每年由不同城市輪流主辦。她強調，書展不只是買書賣書，更是帶動出版業和全民閱讀的「循環引擎」，文化部將持續支持，讓閱讀成為全民共享的日常。

此屆書展內容豐富多元，除了自台北國際書展移展的「義大利主題國館」、「童書主題館」，也新設「台灣漫畫館」、「繪本故事館」、「公民書區」、「文學書區」，以及台中市政府策畫的「主題城市館」等。展期4天將舉辦逾200場講座與活動，127家參展單位參與，讓台灣與國際閱讀能量在台中交會。

台中市文化局副局長曾能汀指出，「閱讀力就是城市的競爭力」。台中這座「閱讀城市」，除了主題城市館以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」展現在地文化，並邀請800名偏鄉學童入場，實踐文化平權；同時也安排各地圖書館館員進行選書，讓書展成果回饋地方。

義大利代表龍博文則介紹，義大利館以但丁詩句「想像無邊」為題，推出《新生代畫家－插畫與漫畫》及《IBBY Italia Choice 2024》兩大展覽，並安排6場專題講座。他表示，義大利期待透過書展與台灣讀者共享文化養分。

為鼓勵參與，文化部推出「門票全額抵用」與「文化幣加倍送」優惠，18歲以下免費入場，19至22歲青年憑文化幣也可免費入場。活動將持續至21日，官方網站亦提供完整節目表與資訊，邀請大小朋友一起在書頁中展開無邊的旅程。

▲義大利主題國館展出「IBBY義大利童書繪本精選」、「新生代畫家－插畫與漫畫」，以義大利優質的童書、插畫與民眾分享義大利的美麗與魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）