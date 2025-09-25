　
交到女友前「他1天買1股台積電」　市值驚呆！網一度看衰：超強

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO真的每天存1股台積電。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

毅力實在太驚人！一名單身男網友堅持每天買1股台積電，加上本來自己持有的零股，目前市值破百萬。當初他上網PO出挑戰時，還一度被網友狠酸「買1股手續費都不夠」，如今存到驚人市值，引來大票網友大讚，「都不知道該不該祝您交到女友了」、「交女友就存不了了」。

一名男網友在Threads表示，「交到女朋友前，每天買1股台積電」，如今已經邁入第458天，帳面總價值終於破百萬元，讓他特別發文紀念這個里程碑。

加上原PO本來就持有台積電零股，他也大方曬出損益明細，持有753股部分，目前市值100萬4858元，報酬率30.74%。而當天他盤中再買1股，市值1326元，兩者加起來，等於他靠台積電獲利23萬6358元。

事實上，原PO當初許下每天買1股的宏願時，紛紛被網友看衰，如今一轉眼手上的存股市值破百萬，讓一票人驚呼「從10幾天追蹤到現在，超級猛」、「想當初還有人在虧買1股手續費都不夠，他現在破百萬了」、「終於被我看到你了，我還發文找你」、「哇靠...這篇還在持續喔」、「希望能看到你存10張台積電」。

其他網友也回應，「都不知道該不該祝您交到女友了」、「你超強！不過每天能買一股，資金也很厲害」、「30%太猛了」、「繼續單身很快就有錢了，一年半存一百萬」、「會不會不交女友，反而才是人生勝利組」、「憑實力刷到這篇！相信你肯定會交到女友的，這個毅力不是人人有」、「交了，通常就沒股票了」、「交女友就存不了了」。

還有人笑問，「交到女朋友就不存了嗎？」原PO則幽默回應，如果順利脫單，會繼續拉伴侶一起存股。

台股大型權值個股輪動，台積電（2330）漲多休息，由第二大權值股鴻海（2317）接棒，外資連續20天買超，今（25）日以223元平盤開出，股價一路急攻而上，最高來到230元，逼近去年7月9日234元前波高點，再刷14個月新高。

