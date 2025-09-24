　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台積電3內鬼繼續關！危及國安...不服羈押提抗告被駁回

▲▼台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的工程師陳力銘，勾結仍在台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍2奈米製程機密，8月底被檢方依照違反《國家安全法》起訴。起訴後移審智財商業法院，法院也裁定羈押3個月。3人不服，提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，駁回抗告確定。

檢方於7月初接獲台積電通報，發現有工程師竊取台積電2奈米製程的營業機密。經過深入追查後，檢方查出在日商東京威力公司行銷部門任職工程師的陳男，先前曾在台積電工作8年，參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，他在2022年離開台積電時，擔任台積電12廠之良率部門工程師，離職後到日本半導體公司工作，新工作的內容就是負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

由於半導體業競爭激烈，陳男為求在工作上突破，竟利用舊情誼，聯繫目前仍在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以及廖姓工程師。要求3人以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

檢方於7月底陸續傳喚相關人等到案，認為陳男、吳男、戈男3人的行為侵害「國家核心關鍵技術」，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押獲准。全案於8月底偵查終結，檢方依照《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌提起公訴。其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。

案件移審智慧財產商業法院，智財商業接押後，最後裁定自9月1日起，繼續羈押3人，期限為3個月。3人不服，提出抗告，案經最高法院審理後，最高法院24日傍晚裁定駁回，3人確定羈押3個月。此外，目前本案已經智財商業法院多次開庭，但因涉國家機密、營業秘密，均採取秘密審理。

09/23 全台詐欺最新數據

關鍵字：

法律人權台積電工程師國安法機密智慧財產法院最高法院駁回

