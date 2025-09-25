再警告台灣風險　美財長：擬將30%至50%晶片生產轉移他國

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）24日受訪時，再度提到台灣生產絕大多數全球最先進晶片的風險，並且透露計畫把30%至50%的半導體需求，轉移至美國或盟國。

貝森特接受《福斯商業新聞網》節目採訪時說，考慮到台灣幾乎完全主宰市場，美國正在盡最大努力減少風險，並且確保半導體的供應鏈安全性，「全球經濟最大的一個失敗點就是，99%的高性能晶片都在台灣生產。」

貝森特表示，台灣非常優秀，還有很棒的生態系，但從風險管理角度來看，美國必須將30%至50%的晶片需求，轉移回到美國本土，或者日本及中東等盟國，「我們每天都在為此努力。」

針對美中貿易談判，貝森特表示，「我們不是沒有籌碼。我們有很多他們所依賴的產品」，包括飛機引擎與零件、特定化學品、矽原料等關鍵製造業產品，此外也可運用企業首次公開發行（IPO）作為談判工具。他指出，儘管中國稀土礦物已經持續流入美國，華府仍努力強化戰略物資及產品的供應鏈安全。

在談判策略方面，貝森特提到，美國官員已與北京對口單位會談4次，預計10月及11月還將再次會面。他強調，「我們以互相尊重的態度接觸他們，這個全球第二大經濟體，但美國也清楚表明將會捍衛優先要務與利益。」