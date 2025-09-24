　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣硬起來！抗議「駐代表處遭降格」　經濟部：限制出口南非晶片

▲▼我國駐南非聯絡代表處。（圖／翻攝自臉書）

▲我國駐南非聯絡代表處。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in South Africa）

記者羅翊宬／綜合報導

南非片面要求將台灣駐代表處降格並遷離首都普利托利亞（Pretoria）。為此，我中華民國經濟部昨日宣布，針對輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品實施出口管制，必須先取得台灣經濟部核准。此舉利用台灣在全球晶片市場的主導地位向與中國關係密切的南非施壓，令外媒驚呼「非常罕見」。

根據《彭博社》，南非自從1997年與台灣斷交後，台灣駐南非代表處長期設於南非首都普利托利亞。台灣外交部官員透露，南非自2023年金磚國家（BRICS）峰會後，多次要求台灣將駐處遷至最大城市約翰尼斯堡，並擅自更改名稱。隨著南非將於11月主辦二十國集團（G20）領袖峰會，中國國家主席習近平預計出席，南非此一要求更為積極。

我中華民國經濟部指出，南非政府過去多次無視台灣呼籲，配合中國對台施壓，包括降級、改名及緩發簽證等行為，已對台灣國家安全與公共安全構成危害，也影響正常經貿發展。為維護主權與經濟安全，經濟部決定暫停核發部分貨品出口南非許可，直至危害消失。

經濟部公布的47項受管制貨品範圍，包括各類二極體（光敏二極體及發光二極體除外）、電晶體晶粒及晶圓、光罩式唯讀記憶體晶片的混合積體電路、其他發光二極體（LED）及動態隨機存取記憶體積體電路（DRAM）等，涵蓋台灣半導體產業的重要核心產品。

《彭博社》指出，此舉既彰顯台灣經濟實力，也顯示台灣在全球尖端科技市場的話語權。全球多數尖端晶片由台積電生產，對汽車、人工智慧及工業製造至關重要。台積電對此未立即回應置評請求。

南非外交部發言人費里（Chrispin Phiri）則表示，南非重申與台灣的關係「非政治性質」，並強調南非是鈀等鉑族金屬的重要供應國，而鈀對全球半導體產業極為關鍵，「當前經濟外交正從根本上改變我們參與全球價值鏈的方式。」

33歲女遭打死「丟包鄰居門口」　社區民眾全怒了

小米集團董事長兼CEO雷軍今（24）日上午在微博發文透露，造車與重啟造芯（晶片，下同）幾乎是同時做出的決策，當時把小米前十年積累下的資金「全押上」，形容自己就像「同時供養家裡兩個孩子上大學」，壓力巨大。回想當初，他感嘆「哪來這麼大的勇氣」。

AI革命帶動台灣從晶圓到伺服器的發展　「矽盾」變成一把雙刃劍

台積電ADR漲3.70％收歷史新高！　美股收跌

即／台積電ADR再創新高　美股開盤漲3.25%

關鍵字：

國際焦點南非代表處經濟部晶片限制出口台積電TSMC

