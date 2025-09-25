爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成15死31失聯，國民黨立院黨團總召傅崐萁24日喊話中央政府「爆破解決」引起討論。有網友引用國外影片來模擬堰塞湖爆破後的結果，直言「真的炸掉後下游大概就無人生還了」。該影片也在網路造成瘋傳。

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

國民黨團總召花蓮立委傅崐萁24日表示，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央；他還說，從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了。

對於傅崐萁的爆破說許多網友在討論，外科醫師Carro Tsai25日在臉書分享一段影片，內容為網友利用堰塞湖模型「溢流」所造成的後果，直言「真的炸掉後下游大概就無人生還了。」

▲國外網友模擬堰塞湖溢流狀況，43秒湖邊的土石就已經完全被沖垮。（圖／翻攝臉書／Carro Tsai）

影片中可以看到，國外網友用堰塞湖的模型模擬溢流情形，只見網友在堰塞湖邊開鑿出一個小口，隨著湖水溢流、缺口越來越大。30秒後缺口四周的土石開始崩塌隨著水流沖刷而下，43秒後整個湖邊土石就已經被水沖刷至完全消失。

許多網友看完影片紛紛留言「這個是溢流的情況，也就是目前正在發生的，溢流就足以讓壩體切割崩潰，如果用炸的，瞬間水流可能足以把光復鄉整個掃光，回復到原始狀態，所有的一切，都到海裡去了。」

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者陳家祥攝）

關於堰塞湖爆破解決的說法，內政部前部長、治水專家長李鴻源也在23日明確否定此方法。他解釋，堰塞湖地形結構複雜，爆破需要大量炸藥，更可能引發不可預測的次生災害。他強調，專家已全面評估過，爆破並非可行方案，唯一有效的方式就是透過模擬提前疏散民眾，並在溢流後進行泥沙疏濬。