生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成15死31失聯，國民黨立院黨團總召傅崐萁24日喊話中央政府「爆破解決」引起討論。有網友引用國外影片來模擬堰塞湖爆破後的結果，直言「真的炸掉後下游大概就無人生還了」。該影片也在網路造成瘋傳。

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

國民黨團總召花蓮立委傅崐萁24日表示，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央；他還說，從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了。

對於傅崐萁的爆破說許多網友在討論，外科醫師Carro Tsai25日在臉書分享一段影片，內容為網友利用堰塞湖模型「溢流」所造成的後果，直言「真的炸掉後下游大概就無人生還了。」

▲▼國外網友模擬堰塞湖溢流狀況，43秒湖邊的土石就已經完全被沖垮。（圖／翻攝臉書／Carro Tsai）

▲國外網友模擬堰塞湖溢流狀況，43秒湖邊的土石就已經完全被沖垮。（圖／翻攝臉書／Carro Tsai）

影片中可以看到，國外網友用堰塞湖的模型模擬溢流情形，只見網友在堰塞湖邊開鑿出一個小口，隨著湖水溢流、缺口越來越大。30秒後缺口四周的土石開始崩塌隨著水流沖刷而下，43秒後整個湖邊土石就已經被水沖刷至完全消失。

許多網友看完影片紛紛留言「這個是溢流的情況，也就是目前正在發生的，溢流就足以讓壩體切割崩潰，如果用炸的，瞬間水流可能足以把光復鄉整個掃光，回復到原始狀態，所有的一切，都到海裡去了。」

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者陳家祥攝）

關於堰塞湖爆破解決的說法，內政部前部長、治水專家長李鴻源也在23日明確否定此方法。他解釋，堰塞湖地形結構複雜，爆破需要大量炸藥，更可能引發不可預測的次生災害。他強調，專家已全面評估過，爆破並非可行方案，唯一有效的方式就是透過模擬提前疏散民眾，並在溢流後進行泥沙疏濬。

09/24 全台詐欺最新數據

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

花蓮縣府「賑災專戶」公告　徐榛蔚黑歷史反被挖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流14死。花蓮縣長徐榛蔚24日於臉書發文呼籲捐款，網友反應兩極，另外也有人挖出過往黑歷史，再度引起討論。

李鴻源：堰塞湖「不能爆破」只能預警疏散

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

花蓮堰塞湖溢流

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

