科技專家：堰塞湖溢流14死是人禍　點名3人「政治照妖鏡」

▲罹難者家屬劉先生向縣長徐榛蔚抱怨表示，根本沒接到撤離通知希望能主持公道。（圖／記者王兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮降下驚人豪雨，馬太鞍溪堰塞湖23日提前溢流，光復鄉遭受重創，釀14人罹難，並一度有上百人失聯。科技專家許美華直言，這次災難不是天災，而是人禍！

▲行政院長卓榮泰與立委傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察時，因撤離工作責任歸屬意見不合數度發生爭執。（圖／記者李毓康攝）



許美華24日晚間在臉書發文，痛批花蓮縣政府疏於撤離責任，導致光復鄉居民付出生命代價。她指出，中央政府早在事發前36小時內九度緊急催促花蓮縣政府執行撤離，但地方政府卻未確實通知住戶。她強調：「天災是堰塞湖因暴雨溢流，但14條人命的損失，是花蓮縣政府的失職！」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

事件的焦點更聚集在花蓮縣長徐榛蔚身上，她在事發前一天仍身在韓國，接獲內政部長劉世芳電話才匆匆返台。災民紛紛質疑撤離通知未到位，甚至在殯儀館怒嗆徐榛蔚，直指地方政府的失責。此外，徐榛蔚的丈夫、花蓮立委傅崐萁，也因提議用爆破堰塞湖來處理，被水利專家李鴻源駁斥為不切實際。

對此，李鴻源表示，堰塞湖量體過於巨大，「引流是唯一選擇」，爆破恐引發更大災難。許美華最後點名民眾黨主席黃國昌，批評他只追責中央而避談地方政府失職。她直言，這場災難不僅是天災，更是政治人物的照妖鏡，照出其冷血與無責任心。