花蓮縣府不作為釀「堰塞湖溢流」14死？　他秀證據：涉犯1罪

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府，下同）

記者葉國吏／綜合報導

樺加沙颱風引發花蓮豪雨災情，馬太鞍溪堰塞湖23日提前溢流，波及光復鄉，造成14人罹難。地方救災進度備受質疑，中央與花蓮縣府互相指責。政治工作者周軒揭露中央早有警示，並指地方政府恐涉「公務員廢弛職務釀成災害罪」。

周軒24日晚間在臉書上公開了一份中央颱風應變中心9月21日發布的新聞稿，內容顯示中央早已針對光復、鳳林、萬榮等地區劃定紅色警戒區，並預估受影響1800戶人家。當天不僅完成實際人口盤點，還通知花蓮縣政府及公所，隔天需執行疏散撤離，並提供垂直避難的具體建議，要求地方政府依情況採取行動。

新聞稿進一步指出，堰塞湖周圍地質鬆軟且偏遠，無法在短期內以工程手段排除風險；因此，中央要求花蓮縣政府制定疏散撤離計畫。此外，中央還協調國軍與替代役人員準備支援疏散工作，確保地方政府能順利執行撤離行動。不過，周軒直言，災難發生後的14位罹難者都位於警戒區內，明顯顯示地方政府未履行責任。

依據《災害防救法》第24條，地方政府有權強制撤離居民，但周軒質疑，花蓮縣府未按中央提供的資訊採取必要措施，可能延誤疏散時機。行政院已啟動調查，檢方也分案調閱相關資料，釐清是否存在地方政府失職的情況。颱風造成的巨大損失，究竟是天災還是人禍？答案或許很快揭曉。