花蓮縣府「賑災專戶」公告　徐榛蔚黑歷史反被挖

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府）

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流14死。花蓮縣長徐榛蔚24日於臉書發文呼籲捐款，網友反應兩極，另外也有人挖出過往黑歷史，再度引起討論。

樺加沙颱風造成堰塞湖溢流重創光復鄉，徐榛蔚24日在臉書貼文呼籲社會捐款，稱縣府已開立專戶並設捐贈窗口，全力投入災後重建工作。然而，網友紛紛湧入貼文留言，質疑捐款是否能真正用於災民。有人更直言縣府過去善款管理不透明，籲民眾選擇捐物資替代。

▲徐榛蔚公布縣府捐款帳戶引起討論。（圖／翻攝臉書／徐榛蔚，下同）

其中還有網友提到過去傅崐萁夫婦執政時期捐款管理不善的「黑歷史」，認為花蓮縣府善款使用缺乏公開透明，捐款背後是信任危機。不過也有網友挺縣長留言「縣長加油、天佑花蓮。」、「縣長辛苦了！要保重喔！」

和碩董事長童子賢當時在7月時支持罷免傅崐萁，更爆料2018年花蓮震災時，他與公司捐出逾7000萬元卻遭當時傅崐萁縣府施壓禁止直接援助，要求捐款給縣府統一分配，甚至對外宣稱是「縣長特別給的」。對此傅崐萁反駁強調縣府根本沒收到童子賢的捐款，要求道歉並提告；花蓮縣長徐榛蔚則控告童子賢涉嫌誹謗。