7-11、全家為花蓮賑災！行動車+上千物資抵達　捐款方式一次看

▲7-11將上千份物資送往災區。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

強颱樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流更造成光復鄉嚴重災損，7-ELEVEN、全家便利商店也紛紛發揮通路力量，串聯當地政府及公益團體，陸續將生活物資送往災區，同時也在門市機台、APP啟動線上募款，讓民眾能夠將善款送暖到災區，幫助居民度過難關。

★7-ELEVEN

花蓮9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-11第一時間立即啟動受災區域門市安全作業，以人員優先為第一考量，迅速撤離人員至安全地點；此外同步啟動社會支持服務，立即與花蓮縣政府、公益團體聯絡，串連花蓮當地馬太鞍門市、太巴塱門市、統一超食代花蓮廠與統昶行銷、捷盟行銷等關係企業，共同投入救災。

▲「OPEN!行動購物車」抵達花蓮光復鄉，為災區送暖送物資。（圖／業者提供）



7-11匯聚供應商資源，包括H2O純水、統一麵包、PH9.0鹼性離子水、阿Q桶麵、御飯糰、五月花衛生紙、舒敏厚棒抽取衛生紙等送往災區；並配合當地物資需求，將500個御飯糰、500個麵包、40箱瓶裝水、泡麵等食物及生活物資，送至花蓮大進國小的臨時避難收容處。

同時「OPEN!行動購物車」已於9月24日下午抵達大進國小臨時避難所，提供餐食飲水服務，預計上千份生活物資在24日陸續抵達協助災民。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台，也與基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作，啟動募款專案，可透過APP或門市ibon機台捐助，將善款送入災區，幫助當地受災居民渡過難關。

▲7-11在OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款。（圖／業者提供）



●捐款方式

■ OPENPOINT APP捐款：OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款專案，即日起進入APP的「線上捐款」，可馬上捐款救助花蓮當地受災家庭。

■ 門市ibon便利生活站：門市ibon機台將於9月25日上午9點起，啟動募款專案。

★全家

全家便利商店即日起與「基督教芥菜種會」合作，透過「全家愛心大平台」展開「花蓮光復洪災」募款行動。民眾可在全家APP、全台超過4400間門市的「FamiPort」機台捐款，善款將由基督教芥菜種會負責執行，用於協助樺加沙颱風造成的災損救助。

▲全家首度派出「Fami Mobi 智慧零售車」前往花蓮光復鄉避難所，免費提供熱狗、關東煮、包子等熱食。（圖／業者提供）

此外，全家已調度鄰近門市及總部物資，並加派冷凍及常溫物流車運送水、乾糧等民生必需品，物資由基督教芥菜種會志工於避難所統一發放，確保災區居民基本需求獲得照顧。

全家近年也持續與國家災害防救科技中心合作，推動「防災資訊站 全家在身邊」活動，透過「Fami Mobi智慧零售車」展現高機動性，參與各縣市災防教育。

這次災情發生後，全家也首度派出「Fami Mobi 智慧零售車」前往花蓮光復鄉避難所，現場免費提供熱狗、關東煮、現蒸包子等熱食，並開放代收繳費等服務，協助災民應急。

▼全家「Fami Mobi智慧零售車」展現高機動性協助災區，除了送民生品還開放代收繳費。（圖／業者提供）

●捐款方式

■ 全家FamiPort 機台捐款步驟：至FamiPort首頁→點選「公益>愛心捐>關懷弱勢與培力>基督教芥菜種會」，或點選首頁「花蓮光復洪災募款專區」（連結於9月25日生效）→填寫捐款金額，與勾選捐款收據→列印繳費單，至櫃檯完成繳款。

■ 全家APP捐款步驟：全家APP首頁「我的公益」→點選「捐$做公益」→點選「花蓮光復洪災募款專區」。

▲▼民眾可透過全家「FamiPort」機台、APP線上捐款，為救助災區捐一份心力。（圖／業者提供）