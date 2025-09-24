　
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

7-11、全家為花蓮賑災！行動車+上千物資抵達　捐款方式一次看

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

▲7-11將上千份物資送往災區。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

強颱樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流更造成光復鄉嚴重災損，7-ELEVEN、全家便利商店也紛紛發揮通路力量，串聯當地政府及公益團體，陸續將生活物資送往災區，同時也在門市機台、APP啟動線上募款，讓民眾能夠將善款送暖到災區，幫助居民度過難關。

★7-ELEVEN

花蓮9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-11第一時間立即啟動受災區域門市安全作業，以人員優先為第一考量，迅速撤離人員至安全地點；此外同步啟動社會支持服務，立即與花蓮縣政府、公益團體聯絡，串連花蓮當地馬太鞍門市、太巴塱門市、統一超食代花蓮廠與統昶行銷、捷盟行銷等關係企業，共同投入救災。

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

▲「OPEN!行動購物車」抵達花蓮光復鄉，為災區送暖送物資。（圖／業者提供）

7-11匯聚供應商資源，包括H2O純水、統一麵包、PH9.0鹼性離子水、阿Q桶麵、御飯糰、五月花衛生紙、舒敏厚棒抽取衛生紙等送往災區；並配合當地物資需求，將500個御飯糰、500個麵包、40箱瓶裝水、泡麵等食物及生活物資，送至花蓮大進國小的臨時避難收容處。

同時「OPEN!行動購物車」已於9月24日下午抵達大進國小臨時避難所，提供餐食飲水服務，預計上千份生活物資在24日陸續抵達協助災民。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台，也與基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作，啟動募款專案，可透過APP或門市ibon機台捐助，將善款送入災區，幫助當地受災居民渡過難關。

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

▲7-11在OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款。（圖／業者提供）

●捐款方式

■ OPENPOINT APP捐款：OPENPOINT APP啟動「援助花蓮光復洪災」線上募款專案，即日起進入APP的「線上捐款」，可馬上捐款救助花蓮當地受災家庭。

■ 門市ibon便利生活站：門市ibon機台將於9月25日上午9點起，啟動募款專案。

★全家

全家便利商店即日起與「基督教芥菜種會」合作，透過「全家愛心大平台」展開「花蓮光復洪災」募款行動。民眾可在全家APP、全台超過4400間門市的「FamiPort」機台捐款，善款將由基督教芥菜種會負責執行，用於協助樺加沙颱風造成的災損救助。

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

▲全家首度派出「Fami Mobi 智慧零售車」前往花蓮光復鄉避難所，免費提供熱狗、關東煮、包子等熱食。（圖／業者提供）

此外，全家已調度鄰近門市及總部物資，並加派冷凍及常溫物流車運送水、乾糧等民生必需品，物資由基督教芥菜種會志工於避難所統一發放，確保災區居民基本需求獲得照顧。

全家近年也持續與國家災害防救科技中心合作，推動「防災資訊站　全家在身邊」活動，透過「Fami Mobi智慧零售車」展現高機動性，參與各縣市災防教育。

這次災情發生後，全家也首度派出「Fami Mobi 智慧零售車」前往花蓮光復鄉避難所，現場免費提供熱狗、關東煮、現蒸包子等熱食，並開放代收繳費等服務，協助災民應急。

▼全家「Fami Mobi智慧零售車」展現高機動性協助災區，除了送民生品還開放代收繳費。（圖／業者提供）

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

●捐款方式

■ 全家FamiPort 機台捐款步驟：至FamiPort首頁→點選「公益>愛心捐>關懷弱勢與培力>基督教芥菜種會」，或點選首頁「花蓮光復洪災募款專區」（連結於9月25日生效）→填寫捐款金額，與勾選捐款收據→列印繳費單，至櫃檯完成繳款。

■ 全家APP捐款步驟：全家APP首頁「我的公益」→點選「捐$做公益」→點選「花蓮光復洪災募款專區」。

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

▲▼民眾可透過全家「FamiPort」機台、APP線上捐款，為救助災區捐一份心力。（圖／業者提供）

▲▼全家、7-11為花蓮賑災。（圖／業者提供）

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

強颱「樺加沙」導致堰塞湖大溢流，沖毀花蓮光復鄉，國軍第2作戰區今（24）日下午派遣官兵全力投入災後復原工作，並依地方政府指示，本次行動共劃分5個作業區域，以搶通主要道路、恢復交通動線為優先，並配合地方政府規劃展開後續清理作業。

全家7-11超商基督教芥菜種會救災捐款花蓮賑災花蓮堰塞湖溢流

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

