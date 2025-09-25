李鴻源：堰塞湖「不能爆破」只能預警疏散　恐再溢流先別回家

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，台灣大學土木系教授、前內政部長李鴻源直言，此次事件展現了堰塞湖災害防控的複雜性與重要性，目前只能預警、疏散，同時呼籲居民先暫時別回家，堰塞湖可能還會溢流。

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者陳家祥攝）

李鴻源透露，內政部長劉世芳（Liou Shi-fang）早在兩週前便邀請他組織專家團隊，進行精密模擬計算，包括潰壩後洪峰的到達時間、淹水範圍及影響路徑等。他指出，堰塞湖蓄水量高達9000萬噸，相當於2至3座牡丹水庫的水量。這些數據成為疏散計畫的關鍵基礎，成功降低災害風險。他表示，如果未提前疏散，後果恐不堪設想。

對於有民眾建議以爆破方式處理堰塞湖，李鴻源明確否定此方法。他解釋，堰塞湖地形結構複雜，爆破需要大量炸藥，更可能引發不可預測的次生災害。他強調，專家已全面評估過，爆破並非可行方案，唯一有效的方式就是透過模擬提前疏散民眾，並在溢流後進行泥沙疏濬。

雖然此次災害影響已有效控制，但李鴻源提醒，現在土壤含水量很高，堰塞湖非常可能再溢流，下游民眾別掉以輕心，千萬不可馬上回家。未來需透過長期治理與規劃來減少類似事件的再次發生。他呼籲政府與民眾共同提升災害防控意識，並加強預警與疏散策略，以減輕自然災害帶來的衝擊。