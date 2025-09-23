　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

記者董美琪／綜合報導

民進黨立法院黨團今早召開輿情記者會，提到台中成功嶺營區新兵打靶意外事件，黨團副幹事長沈伯洋表示，關注國軍裝備應超越單純的購置新型武器，應著重於裝備的維護與更新，有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵，不常被演練。此話一出，引起各界關注。

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲沈伯洋稱國軍裝備長灰塵，被網友質疑「不懂軍事」。（圖／記者詹詠淇攝）

沈伯洋指出，雖然軍人福利在近年有所提升，但裝備方面仍存在問題，過去曾揭露抗彈板、頭盔等裝備的問題。他強調，應關注裝備是否符合規範，能否有效防護等級，以及是否經常進行保養與演練。過去曾發現一些設備在購置後被長時間放置於倉庫生灰塵，缺乏演練與保養，這樣的情況可能導致意外發生。

不過，臉書粉專「政客爽」指出，民進黨立委中代表國防的就是沈伯洋，然而對於打靶意外事件的評論，軍方都已經表示，事件與膛炸無關，相關裝備也完全正常。然而，沈伯洋卻稱「裝備長灰塵」。

「政客爽」指出，槍枝平時需要定期擦拭和上油，「長灰塵」的情況其實很少見。再加上出入庫都有軍械士嚴格把關，裝備的維護應該沒有問題。

更有經驗分享指出，過去打靶時，通常會從一百多枝槍中挑選二十多把狀況最佳的使用，這也顯示國軍打靶用的槍支都是經過精心篩選的，很難出現「長灰塵」的問題。沈伯洋的說法因此被不少網友認為不合實際，甚至質疑他是否具備基本軍事常識。

另根據聯合新聞網報導，網站「軍情與航空」總編施孝瑋回應指出，國軍基層部隊確實存在裝備使用上的顧慮，但像步槍、機槍等基本武器並不會長時間閒置。軍中的文化是「絕對不要出事」，尤其在實彈射擊的場合，若裝備有問題或長時間未使用，不會輕易拿出來用。因此，他認為沈立委的說法「有點過於想當然耳」，未能充分了解實際情況。

民進黨立委中代表國防的就是沈伯洋，然而打靶意外軍方已經說了跟膛炸無關、裝備完整 結果沈伯洋居然說「裝備長灰塵」。 多數當過兵的經驗，槍基本上是經常要擦的還要上油，所以聽到會長灰塵算是比較少見，而且出入庫，還要有軍械士把關。 國軍裝備有...

政客爽發佈於 2025年9月22日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

故障車輛未排除　馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」延後搶通

快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

《絲綢之歌》「超難關卡」引網好奇　櫻桃組解釋：向大黃蜂看齊

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

【花蓮災情慘重】泥水狂淹光復市區！救災軍卡被沖走、鐵路成河流

政治熱門新聞

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：踏入必輸的局

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

即／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦說話了

特搜隊待命中　陳其邁：高雄風災也受各地支援

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

他列5大點反轟釋昭慧：道德綁架製造新的分裂

更多熱門

相關新聞

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖今（23日）下午2時50分發生溢流，黑褐色洪水夾帶土砂快速沖向下游，瞬間將馬太鞍溪橋沖斷，堤防亦遭潰壩。此次災害已造成2人死亡、30人失聯、28人受傷。相關單位已緊急派遣消防及搜救人員，並請求外縣市支援，全力進行救援行動。不少網友轉傳當地有全聯員工受困，希望早日協助他們撤離，畫面也怵目驚心。

「街道消失如海」光復鄉最新空拍曝光

「街道消失如海」光復鄉最新空拍曝光

最後1槍打爆半邊臉　軍方全面搜尋彈頭彈殼

最後1槍打爆半邊臉　軍方全面搜尋彈頭彈殼

泥水狂淹光復市區　救災軍卡也被沖走、鐵路成河流

泥水狂淹光復市區　救災軍卡也被沖走、鐵路成河流

花蓮堰塞湖壩頂溢流　沈伯洋：已聯繫災變中心並協調增派人手協助

花蓮堰塞湖壩頂溢流　沈伯洋：已聯繫災變中心並協調增派人手協助

關鍵字：

沈伯洋成功嶺打靶影音

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面