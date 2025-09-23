新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

記者董美琪／綜合報導

民進黨立法院黨團今早召開輿情記者會，提到台中成功嶺營區新兵打靶意外事件，黨團副幹事長沈伯洋表示，關注國軍裝備應超越單純的購置新型武器，應著重於裝備的維護與更新，有些裝備常被放在倉庫裡積灰塵，不常被演練。此話一出，引起各界關注。

▲沈伯洋稱國軍裝備長灰塵，被網友質疑「不懂軍事」。（圖／記者詹詠淇攝）



沈伯洋指出，雖然軍人福利在近年有所提升，但裝備方面仍存在問題，過去曾揭露抗彈板、頭盔等裝備的問題。他強調，應關注裝備是否符合規範，能否有效防護等級，以及是否經常進行保養與演練。過去曾發現一些設備在購置後被長時間放置於倉庫生灰塵，缺乏演練與保養，這樣的情況可能導致意外發生。

不過，臉書粉專「政客爽」指出，民進黨立委中代表國防的就是沈伯洋，然而對於打靶意外事件的評論，軍方都已經表示，事件與膛炸無關，相關裝備也完全正常。然而，沈伯洋卻稱「裝備長灰塵」。

「政客爽」指出，槍枝平時需要定期擦拭和上油，「長灰塵」的情況其實很少見。再加上出入庫都有軍械士嚴格把關，裝備的維護應該沒有問題。

更有經驗分享指出，過去打靶時，通常會從一百多枝槍中挑選二十多把狀況最佳的使用，這也顯示國軍打靶用的槍支都是經過精心篩選的，很難出現「長灰塵」的問題。沈伯洋的說法因此被不少網友認為不合實際，甚至質疑他是否具備基本軍事常識。

另根據聯合新聞網報導，網站「軍情與航空」總編施孝瑋回應指出，國軍基層部隊確實存在裝備使用上的顧慮，但像步槍、機槍等基本武器並不會長時間閒置。軍中的文化是「絕對不要出事」，尤其在實彈射擊的場合，若裝備有問題或長時間未使用，不會輕易拿出來用。因此，他認為沈立委的說法「有點過於想當然耳」，未能充分了解實際情況。