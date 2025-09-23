　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空拍震撼！花蓮光復鄉淹水全景「街道消失如海」　受困義消救民眾

記者董美琪／綜合報導

花蓮縣光復鄉下午驚傳嚴重災情，馬太鞍溪堰塞湖因豪雨達到滿水位而溢流，滾滾洪水沖入市區，造成人員受困。花蓮縣消防局至少接獲66件求援，其中77人受困待救、2死30失聯28傷，已緊急請求外縣市消防隊與民間搜救團體支援，全力投入搜救行動，傍晚災區最新畫面也陸續傳出。

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

▲空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

今（23）日下午2點50分左右，馬太鞍溪上游的堰塞湖發生溢流，大量湖水沖破堤防，更直接沖斷馬太鞍溪橋，滾滾泥水宛如洩洪般瞬間灌入花蓮光復鄉。原本的馬路瞬間變成河流，淹水深度逼近一層樓高。

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

許多車輛被淹沒在水中，甚至被強勁水勢沖走。當地居民表示，他們在這片土地上生活了60多年，從來沒有見過如此嚴重的災難。

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

從空拍畫面可以看見，光復鄉原本的街道早已消失，取而代之的是一片泥濘渾濁的汪洋，洪水淹沒道路，甚至淹過一樓，許多房屋和建築物被困在水中。整片土地瞬間變成一座孤島，四處都是被大水沖刷後的樹木殘骸和泥沙，許多車輛也浸泡在水裡，顯見這次的災情範圍廣泛且相當嚴重，目前當地居民仍在等待救援中。

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒，義消全力搶救。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

▲街道被洪水淹沒。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

當地許多車輛受困進退兩難。身為花蓮特搜義消的蔡哲文，自身車輛也受困路邊，蔡哲文仍不忘發揮義消精神，他將取得的瓶裝水，發送給同樣受困在車上的民眾，並提醒大家「省著點喝」，暖心舉動讓現場民眾備感窩心。

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒，義消全力搶救。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

▲▼前面泥水湍急，警消民眾受困半路。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

▲▼空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒，義消全力搶救。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

09/22 全台詐欺最新數據

快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

相關新聞

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流。國防部晚間表示，由參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明日至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻眼

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻眼

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮馬鞍溪橋遭沖毀　公路局曝替代道路方案

花蓮馬鞍溪橋遭沖毀　公路局曝替代道路方案

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流影音

