空拍震撼！花蓮光復鄉淹水全景「街道消失如海」　受困義消救民眾

記者董美琪／綜合報導

花蓮縣光復鄉下午驚傳嚴重災情，馬太鞍溪堰塞湖因豪雨達到滿水位而溢流，滾滾洪水沖入市區，造成人員受困。花蓮縣消防局至少接獲66件求援，其中77人受困待救、2死30失聯28傷，已緊急請求外縣市消防隊與民間搜救團體支援，全力投入搜救行動，傍晚災區最新畫面也陸續傳出。

▲空拍畫面曝光！花蓮光復鄉街道被洪水淹沒。（圖／中央災害應變中心提供）



今（23）日下午2點50分左右，馬太鞍溪上游的堰塞湖發生溢流，大量湖水沖破堤防，更直接沖斷馬太鞍溪橋，滾滾泥水宛如洩洪般瞬間灌入花蓮光復鄉。原本的馬路瞬間變成河流，淹水深度逼近一層樓高。

許多車輛被淹沒在水中，甚至被強勁水勢沖走。當地居民表示，他們在這片土地上生活了60多年，從來沒有見過如此嚴重的災難。

從空拍畫面可以看見，光復鄉原本的街道早已消失，取而代之的是一片泥濘渾濁的汪洋，洪水淹沒道路，甚至淹過一樓，許多房屋和建築物被困在水中。整片土地瞬間變成一座孤島，四處都是被大水沖刷後的樹木殘骸和泥沙，許多車輛也浸泡在水裡，顯見這次的災情範圍廣泛且相當嚴重，目前當地居民仍在等待救援中。

▲街道被洪水淹沒。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）



當地許多車輛受困進退兩難。身為花蓮特搜義消的蔡哲文，自身車輛也受困路邊，蔡哲文仍不忘發揮義消精神，他將取得的瓶裝水，發送給同樣受困在車上的民眾，並提醒大家「省著點喝」，暖心舉動讓現場民眾備感窩心。

▲▼前面泥水湍急，警消民眾受困半路。（圖／花蓮特搜義消蔡哲文提供）

