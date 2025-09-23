最後1槍打爆半邊臉！T91送刑事局鑑定　軍方全面搜尋彈頭彈殼

▲台中成功嶺打靶重大意外，檢方正式以軍他字偵辦。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

成功嶺昨日傳出18歲邵姓新兵打靶時「最後一發」打中自己頭部重大意外，檢方今日介入偵辦，由有職軍背景的檢察官柯學航入營調查，案件預計由「軍他」字案偵辦，該把T91步槍扣押後，預計送往刑事局鑑定，但該發5.56公厘子彈彈頭疑似碎裂、彈殼彈飛，目前尚未扣得，檢方持續封鎖現場，明日視天氣持續尋找。

台中成功嶺22日打靶意外，造成18歲邵姓士兵左臉嚴重複雜傷口，被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才暫時穩住生命跡象，今日下午已經被轉送國軍三軍總醫院治療。

邵姓新兵頭部受到嚴重創傷，左側臉部已經看不出原貌，眼睛缺失，甚至因為疑似子彈打進頭部，部分彈頭在頭內碎裂，導致出現院方所說「金屬碎片」卡在頭部。

十軍團政戰主任鄭傑元說，昨下午4時許進行例行性射擊訓練，現場該把T91步槍共有3個彈匣，每個彈匣各有9發子彈，合計共27發，而當時射擊線上的其他鄰兵都已經完成射擊，邵兵是最後一個射擊的，引發意外的也是該把T91最後一發、也就是第27發子彈。

鄭傑元強調，該把T91在事發後已經送往檢查鑑定，確認彈藥室沒有破損，初步排除機械與彈藥問題。依照規定，射擊現場有裝設監視器全程錄影，已經將相關影像扣押，案情細節、原因就交由檢方釐清，以昭公信。

軍事專家紀東昀說明，邵姓二兵的傷勢屬於正面偏左、由下而上的受傷，這部分完全符合T91戰鬥步槍5.56公厘子彈所造成的傷害，他指出，這款子彈擊發之後，尤其在近距離擊發的狀況下，膛線會快速旋轉，接觸到人體組織後還會改變彈道、滾轉，進而造成更大的傷害。

台中地檢署今日下午正式以「軍他」字案偵辦，目前除了封鎖靶場、保全證據（監視器等）之外，並未傳喚軍方人員到案接受訊問，該把T91步槍已經扣得，將會送往刑事局進一步鑑定分析，以釐清擊發過程以及彈道等。

據了解，擊中邵兵的子彈，彈頭跟彈殼尚未尋得，也因為子彈有擊中邵兵，彈頭碎裂，也不確定是否完整擊穿，或是在邵兵體內碎裂，加上該靶場為室外靶場，專案小組、軍方今日搜尋仍未果，檢方目前指示持續封鎖，待明日再找尋，難度不小。